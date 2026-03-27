La lucha de Nicole, la nena sanjuanina de 7 años que afrontará su tercera cirugía cerebral en Buenos Aires

La historia de Nicole Emilia Díaz Barraza es una lucha que conmueve y moviliza . Con apenas 7 años, la pequeña sanjuanina atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, tras haber sido sometida a dos complejas cirugías neurológicas en las últimas semanas y a la espera de una tercera intervención que será clave para su recuperación.

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Nicole se encuentra internada desde el 9 de marzo en la Clínica Franchin, en Buenos Aires , donde es asistida por un equipo médico especializado. Desde entonces, su familia vive días de profunda angustia, pero también de esperanza, acompañando cada paso de su evolución.

La niña nació con microcefalia y presenta un retraso madurativo. En este último tiempo, su cuadro requirió intervenciones urgentes: la primera operación, realizada el 11 de marzo, permitió separar la médula espinal del cerebelo, un procedimiento delicado que resultó exitoso. Sin embargo, posteriormente acumuló líquido cefalorraquídeo, lo que obligó a una segunda cirugía el 18 de marzo para colocar un drenaje y evitar complicaciones mayores.

Actualmente, Nicole permanece en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricta supervisión médica. Su estado es delicado y cada avance es seguido con atención por sus seres queridos, que no se despegan de su lado.

El próximo miércoles 1 de abril deberá enfrentar una nueva operación, en la que los médicos buscarán colocar una válvula que le permita regular el líquido y mejorar su condición. En medio de esta dura batalla, su padre, Emiliano Díaz, expresó con profunda emoción el pedido que hoy une a toda una comunidad: “Nos gustaría que todo el que crea nos ayude con una oración, no pedimos ayuda económica ni nada por el estilo, solo que recen por ella”.

Nicole Díaz encara un nuevo capítulo en su lucha. Se prepara para afrontar su tercera cirugía y su familia se aferra a la fe.

Desde San Juan, familiares, amigos y conocidos ya comenzaron a multiplicar las cadenas de oración, aferrados a la fe y al deseo de que Nicole pueda superar este difícil momento.

Mientras tanto, su familia sostiene la esperanza intacta. Sueñan con verla recuperada, fuerte, y con poder regresar juntos a casa. Nicole, con su valentía silenciosa, hoy pelea una batalla enorme, acompañada por el amor de los suyos y la fuerza de quienes, aún sin conocerla, ya rezan por ella.

¿Qué es la microcefalia?

La microcefalia es una afección neurológica donde la circunferencia de la cabeza de un bebé es significativamente más pequeña que el promedio para su edad y sexo, indicando un desarrollo cerebral deficiente. Puede ser congénita (al nacer) o desarrollarse posnatalmente, a menudo asociada a infecciones durante el embarazo (zika, rubeola), factores genéticos, desnutrición o exposición a tóxicos