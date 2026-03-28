La pavimentación de la Avenida España se complementa con trabajos adicionales no previstos

La obra de pavimentación de Avenida España se concentra actualmente en la intersección con Avenida Libertador.

La pavintación de Avenida Españo se tuvo que complementar con trabajos extras para asegurar la efectividad de la obra.

Avanza la obra de pavimentación de Avenida España, entre Avenida Libertador y Calle Maipú. Actualmente, los trabajos se concentran en la intersección con Avenida Libertador y se ejecutan por media calzada para garantizar la transitabilidad. En este sector hubo que realizar algunas tareas complementarias.

Durante los últimos días, los trabajos se enfocaron en la intersección con avenida Libertador. En este punto, la intervención se realiza exclusivamente con asfalto, mientras que en el resto del tramo se combina con carpetín asfáltico, en función del pavimento de hormigón existente, para asegurar una adecuada terminación.

calle españa2 La obra de pavimentación de Avenida españa continúa de manera sostenida. Durante la ejecución surgieron trabajos adicionales no previstos, vinculados a la reparación y restitución de pasantes, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento, así como de los cañeros que alojan el cableado subterráneo y sus correspondientes bocas de inspección.

Logística de la obra de Avenida España Las tareas se ejecutaron en media calzada del sector Norte de Avenida Libertador. En este contexto, durante el fin de semana, se dispuso la habilitación provisoria del tramo de Avenida España, comprendido entre calles San Luis y Libertador, con el objetivo de sostener la circulación.

Las tareas en la intersección se retomarán posteriormente para avanzar sobre la media calzada Sur. Una vez finalizada la intervención en toda la calzada, los trabajos continuarán en otros sectores, dado que la obra completa se extiende desde calle Maipú hasta avenida Ignacio de la Rosa.