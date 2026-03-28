    • 28 de marzo de 2026 - 21:57

    La pavimentación de la Avenida España se complementa con trabajos adicionales no previstos

    La obra de pavimentación de Avenida España se concentra actualmente en la intersección con Avenida Libertador.

    La pavintación de Avenida Españo se tuvo que complementar con trabajos extras para asegurar la efectividad de la obra.

    La pavintación de Avenida Españo se tuvo que complementar con trabajos extras para asegurar la efectividad de la obra.

    Foto:

    (Prensa de Infraestructura)
    Por Fabiana Juarez

    Avanza la obra de pavimentación de Avenida España, entre Avenida Libertador y Calle Maipú. Actualmente, los trabajos se concentran en la intersección con Avenida Libertador y se ejecutan por media calzada para garantizar la transitabilidad. En este sector hubo que realizar algunas tareas complementarias.

    Leé además

    Marcelo Orrego sorprendió cantando folclore en la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: el video del momento

    Marcelo Orrego sorprendió cantando folclore en la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: el video del momento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El acuerdo fue rubricado por la rectora de la Universidad Católica de Cuyo, María Laura Simonassi, y la apoderada de Diario de Cuyo, Viviana Balmaceda. En la reunión también participaron, de parte de la casa de estudios, la vicerrectora Académica, Beatriz Farah; el secretario de Extensión, Julio Bastías; y el docente y coordinador de la carrera de Comunicación, Ariel Ocampo. Por parte del diario, asistieron además el secretario de Redacción, Diego Castillo, y el gerente Comercial, Andrés Montes.

    Convenio entre la Universidad Católica de Cuyo y Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante los últimos días, los trabajos se enfocaron en la intersección con avenida Libertador. En este punto, la intervención se realiza exclusivamente con asfalto, mientras que en el resto del tramo se combina con carpetín asfáltico, en función del pavimento de hormigón existente, para asegurar una adecuada terminación.

    calle españa2
    La obra de pavimentación de Avenida españa continúa de manera sostenida.

    La obra de pavimentación de Avenida españa continúa de manera sostenida.

    Durante la ejecución surgieron trabajos adicionales no previstos, vinculados a la reparación y restitución de pasantes, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento, así como de los cañeros que alojan el cableado subterráneo y sus correspondientes bocas de inspección.

    Logística de la obra de Avenida España

    Las tareas se ejecutaron en media calzada del sector Norte de Avenida Libertador. En este contexto, durante el fin de semana, se dispuso la habilitación provisoria del tramo de Avenida España, comprendido entre calles San Luis y Libertador, con el objetivo de sostener la circulación.

    Las tareas en la intersección se retomarán posteriormente para avanzar sobre la media calzada Sur. Una vez finalizada la intervención en toda la calzada, los trabajos continuarán en otros sectores, dado que la obra completa se extiende desde calle Maipú hasta avenida Ignacio de la Rosa.

    calle españa
    La obra de pavimentación integral de Avenida España incluye el tramo entre Maipú y Avenida Libertador.

    La obra de pavimentación integral de Avenida España incluye el tramo entre Maipú y Avenida Libertador.

    Intervención en Avenida España

    Las obras son ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en el marco del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal – 1º Etapa Capital, sobre una arteria clave de la Ciudad de San Juan.

    Estas acciones forman parte del plan de mejora de la red vial urbana, con el objetivo de optimizar la circulación, prolongar la vida útil de las calzadas y brindar mejores condiciones de movilidad a vecinos y conductores.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cabalgata de la fe a la difunta correa: record de gauchos, buen ritmo y regalo para las agrupaciones, los detalles de la segunda jornada

    Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: récord de gauchos, buen ritmo y regalo para las agrupaciones, los detalles de la segunda jornada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    fallecieron hoy en san juan: los avisos funebres en diario de cuyo de este sabado 28 de marzo

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres en Diario de Cuyo de este sábado 28 de marzo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    san juan tendra por primera vez la noche de los panchos, un evento que promete mucho sabor

    San Juan tendrá por primera vez "La Noche de los Panchos", un evento que promete mucho sabor

    Por Redacción Diario de Cuyo
    taller sobre demencia y alzheimer en el hospital rawson: esperaban 15 inscriptos y superan los 100, ¿como ser parte?

    Taller sobre demencia y Alzheimer en el Hospital Rawson: esperaban 15 inscriptos y superan los 100, ¿cómo ser parte?

    Por Celeste Roco Navea