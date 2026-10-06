La Residencia Eva Duarte suma ritmo y vitalidad con un taller gratuito de Bailoterapia abierto a la comunidad

Desde este jueves 8 de octubre, las personas mayores tendrán una nueva oportunidad para mantenerse en movimiento, cuidar su salud y compartir momentos inolvidables. La Residencia Eva Duarte, dependiente del Ministerio de Familia, abrirá sus puertas a la comunidad con un taller integral de Bailoterapia, una propuesta abierta, gratuita y diseñada especialmente para promover el envejecimiento activo.
La cita tendrá lugar en las instalaciones de la institución, ubicada en el departamento Rivadavia, y se dictará de manera fija todos los martes y jueves a las 9,30, con duración de una hora por sesión. Un aspecto destacado de la iniciativa es su continuidad: la actividad no se suspenderá al finalizar los meses primaverales, sino que se extenderá inclusive durante la temporada de verano, garantizando un espacio permanente de encuentro y recreación para los participantes.
Inclusión y movimiento en la Residencia Eva Duarte
La propuesta está destinada a hombres y mujeres a partir de los 65 años, independientemente de si forman parte o no de algún centro de jubilados. El objetivo principal es generar un ámbito de integración entre las personas mayores que residen de forma permanente en la institución y aquellos vecinos de la comunidad que deseen sumarse.
Para participar no hace falta realizar ningún trámite previo de inscripción ni contar con experiencia en la danza. Los interesados sòlo deben presentarse los días y horarios indicados con ropa cómoda y una botella de agua para hidratarse durante la clase.
Beneficios físicos, cognitivos y emocionales
El taller estará guiado por la profesora Mabel Páez, integrante del equipo Social de la Residencia, quien estructuró las clases a partir de una combinación de ejercicios físicos, música, técnicas específicas de movimiento y elementos de apoyo.
Más allá de la diversión y el entretenimiento, la bailoterapia funciona como una herramienta terapéutica integral que aporta múltiples beneficios:
- Salud física y motora: fortalece los músculos, la salud cardiovascular y el sistema respiratorio. A su vez, ayuda a reforzar el equilibrio, la estabilidad, los reflejos y la psicomotricidad fina, aspectos clave para prevenir caídas.
- Estímulo cognitivo: trabaja activamente la coordinación motora, la memoria, la atención y la concentración, contribuyendo a prevenir o retrasar el deterioro cognitivo.
- Bienestar emocional y social: reduce de forma significativa el estrés, eleva la autoestima y la confianza personal. Además, fomenta la socialización entre pares, combatiendo la soledad y creando lazos de amistad a través del baile.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que garanticen el bienestar, la autonomía y la plena integración social de la población adulta mayor.
Guía para el participante
- Inicio: jueves 8 de octubre.
- Días y horarios: martes y jueves a las 9:30 hs (duración: 1 hora).
- Lugar: residencia para Personas Mayores Eva Duarte (Departamento Rivadavia).
- Destinatarios: personas de 65 años o más (residentes y público en general).
- Requisitos: asistir directamente con ropa cómoda y agua para hidratación. Entrada libre y gratuita.