La Residencia Eva Duarte suma ritmo y vitalidad con un taller gratuito de Bailoterapia abierto a la comunidad

El taller arrancará este jueves 8 de octubre en la Residencia Eva Duarte para personas mayores y se extenderá inclusive en los meses de verano.

Desde este próximo jueves, la Residencia Eva Duarte suma un taller de bailoterapia para personas mayores.

Desde este jueves 8 de octubre, las personas mayores tendrán una nueva oportunidad para mantenerse en movimiento, cuidar su salud y compartir momentos inolvidables. La Residencia Eva Duarte, dependiente del Ministerio de Familia, abrirá sus puertas a la comunidad con un taller integral de Bailoterapia, una propuesta abierta, gratuita y diseñada especialmente para promover el envejecimiento activo.

La cita tendrá lugar en las instalaciones de la institución, ubicada en el departamento Rivadavia, y se dictará de manera fija todos los martes y jueves a las 9,30, con duración de una hora por sesión. Un aspecto destacado de la iniciativa es su continuidad: la actividad no se suspenderá al finalizar los meses primaverales, sino que se extenderá inclusive durante la temporada de verano, garantizando un espacio permanente de encuentro y recreación para los participantes.

Inclusión y movimiento en la Residencia Eva Duarte La propuesta está destinada a hombres y mujeres a partir de los 65 años, independientemente de si forman parte o no de algún centro de jubilados. El objetivo principal es generar un ámbito de integración entre las personas mayores que residen de forma permanente en la institución y aquellos vecinos de la comunidad que deseen sumarse.

Para participar no hace falta realizar ningún trámite previo de inscripción ni contar con experiencia en la danza. Los interesados sòlo deben presentarse los días y horarios indicados con ropa cómoda y una botella de agua para hidratarse durante la clase.

Beneficios físicos, cognitivos y emocionales El taller estará guiado por la profesora Mabel Páez, integrante del equipo Social de la Residencia, quien estructuró las clases a partir de una combinación de ejercicios físicos, música, técnicas específicas de movimiento y elementos de apoyo.