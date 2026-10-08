La UNSJ abrió concurso público para cubrir dos cargos de vicedirección en la Escuela de Comercio

El rectorado de la UNSJ abrió la inscripción para concursar dos cargos de conducción por un plazo de siete años. El trámite se podrá realizar del 26 al 30 de octubre en la Mesa de Entradas del Edificio Central.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través del rectorado a cargo del Mg. Tadeo Berenguer, lanzó la convocatoria formal a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para concursar la conducción de la Escuela de Comercio "Libertador General San Martín".

La búsqueda está destinada a cubrir dos (2) cargos de Vicedirector/a del reconocido establecimiento preuniversitario, bajo una gestión que se extenderá por un mandato de siete (7) años, conforme a las dedicaciones fijadas en la Resolución N° 3139/26-R y los alcances normativos de la Ordenanza N° 8/98-CS.

Fechas, requisitos y lugar de inscripción El proceso de recepción de documentación para los profesionales aspirantes estará habilitado únicamente durante la última semana del mes: