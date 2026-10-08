    • 8 de octubre de 2026 - 18:10

    La UNSJ abrió concurso público para cubrir dos cargos de vicedirección en la Escuela de Comercio

    El rectorado de la UNSJ abrió la inscripción para concursar dos cargos de conducción por un plazo de siete años. El trámite se podrá realizar del 26 al 30 de octubre en la Mesa de Entradas del Edificio Central.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través del rectorado a cargo del Mg. Tadeo Berenguer, lanzó la convocatoria formal a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para concursar la conducción de la Escuela de Comercio "Libertador General San Martín".

    Leé además

    el ministerio de mineria recibio a 17 estudiantes de la unsj para sus practicas profesionalizantes

    El Ministerio de Minería recibió a 17 estudiantes de la UNSJ para sus prácticas profesionalizantes
    aprende a elaborar tus propios productos: la facultad de ingenieria de la unsj lanza la 4ta edicion del curso de cosmetica natural

    Aprende a elaborar tus propios productos: la Facultad de Ingeniería de la UNSJ lanza la 4ta edición del curso de cosmética natural

    La búsqueda está destinada a cubrir dos (2) cargos de Vicedirector/a del reconocido establecimiento preuniversitario, bajo una gestión que se extenderá por un mandato de siete (7) años, conforme a las dedicaciones fijadas en la Resolución N° 3139/26-R y los alcances normativos de la Ordenanza N° 8/98-CS.

    Fechas, requisitos y lugar de inscripción

    El proceso de recepción de documentación para los profesionales aspirantes estará habilitado únicamente durante la última semana del mes:

    • Plazo de inscripción: Del 26 al 30 de octubre de 2026.

    • Horario de atención: De 8:00 a 12:00.

    • Lugar de presentación: Mesa General de Entradas y Salidas del Edificio Central de la UNSJ, ubicado en Mitre 396 (Este), Ciudad de San Juan.

    Para solicitar asesoramiento sobre las bases, grilla de puntuación de antecedentes y requerimientos administrativos, las personas interesadas pueden dirigirse a la Secretaría Académica de la UNSJ, ubicada en el 6° piso del mismo edificio centra

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Juan será sede de las Jornadas Internacionales de Transporte y Movilidad.

    San Juan: especialistas nacionales e internacionales debatirán sobre los desafíos del transporte y movilidad

    Foto: UNSJ

    La Facultad de Ciencias Exactas y la UNSJ lanzan un operativo integral de prevención y controles gratuitos para estudiantes

    ingreso a los preuniversitarios: se confirmaron las 600 vacantes y el cronograma completo para el ciclo 2027

    Ingreso a los preuniversitarios: se confirmaron las 600 vacantes y el cronograma completo para el ciclo 2027

    Chimbas abre nuevamente cursos de capacitación laboral para los vecinos.

    Chimbas lanza cinco nuevos cursos de oficios con respaldo universitario para potenciar el trabajo local