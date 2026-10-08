La UNSJ abrió concurso público para cubrir dos cargos de vicedirección en la Escuela de Comercio

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través del rectorado a cargo del Mg. Tadeo Berenguer, lanzó la convocatoria formal a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para concursar la conducción de la Escuela de Comercio "Libertador General San Martín".
La búsqueda está destinada a cubrir dos (2) cargos de Vicedirector/a del reconocido establecimiento preuniversitario, bajo una gestión que se extenderá por un mandato de siete (7) años, conforme a las dedicaciones fijadas en la Resolución N° 3139/26-R y los alcances normativos de la Ordenanza N° 8/98-CS.
Fechas, requisitos y lugar de inscripción
El proceso de recepción de documentación para los profesionales aspirantes estará habilitado únicamente durante la última semana del mes:
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Plazo de inscripción: Del 26 al 30 de octubre de 2026.
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Horario de atención: De 8:00 a 12:00.
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Lugar de presentación: Mesa General de Entradas y Salidas del Edificio Central de la UNSJ, ubicado en Mitre 396 (Este), Ciudad de San Juan.
Para solicitar asesoramiento sobre las bases, grilla de puntuación de antecedentes y requerimientos administrativos, las personas interesadas pueden dirigirse a la Secretaría Académica de la UNSJ, ubicada en el 6° piso del mismo edificio centra