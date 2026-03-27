    • 27 de marzo de 2026 - 10:21

    La UNSJ amplía la oferta de actividades para niños: suma la práctica de danza clásica

    La nueva propuesta de la UNSJ está destinada a hijas e hijos de los socios de El Palomar y arranca el mes que viene.

    A las actividades deportivas de la UNSJ para niños, ahora se suman las clases de danza clásica en el Gimnasio Ambrosini, de El Palomar.

    A las actividades deportivas de la UNSJ para niños, ahora se suman las clases de danza clásica en el Gimnasio Ambrosini, de El Palomar.

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    Por Fabiana Juarez

    La UNSJ continúa con el fin de ampliar la oferta de actividades para chicos, adolescentes y grandes. Ahora sumó la práctica de Danzas Clásicas con clases gratuitas para las hijas e hijos de los socios. La enseñanza de esta nueva disciplina arrancará en abril y se sumará a las nuevas propuestas deportivas que incorporó El Palomar durante el año pasado.

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    La UNSJ tiene una amplia oferta de actividades deportivas, recreativas y educativa para ni&ntilde;os y ni&ntilde;as que se desarrollan en El Palomar.

    La UNSJ tiene una amplia oferta de actividades deportivas, recreativas y educativa para niños y niñas que se desarrollan en El Palomar.

    Desde el área de Comunicación de la Secretaría de Bienestar Universitario dijeron que la llegada de danza clásica, como nueva actividad para niñas y niños, está enmarcada en las diferentes propuestas deportivas, recreativas y educativas que lleva adelante la UNSJ como una política general de promoción de la actividad física y en contacto con la comunidad sanjuanina.

    El dictado de clases comienza el próximo lunes 6 de abril. Las inscripciones ya están abiertas y son de manera presencial. Los interesados en inscribir a sus hijos pueden hacerlo los días lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18, en el Gimnasio Ambrosini, ubicado en El Palomar.

    Detalles de la nueva propuesta de la UNSJ

    • Las clases de danza clásica están dirigidas a hijas e hijos de los socios de El Palomar, de 6 a 12 años.
    • Se dictarán en el Gimnasio Ambrosini de El Palomar, los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 17 a 18.
    • Estarán a cargo de la profesora Verónica Bravo.

    Beneficios para socios de la UNSJ

    Los socios (alumnos, docentes, egresados, etc.) pueden acceder a las instalaciones del Complejo El Palomar y el Complejo Náutico de Ullum (piletas en temporada de verano, parrilleros y espacios al aire libre) y además de realizar la práctica de las disciplinas deportivas, recreativas y educativas sin abonar un monto extra.

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