La UNSJ amplía la oferta de actividades para niños: suma la práctica de danza clásica

La UNSJ continúa con el fin de ampliar la oferta de actividades para chicos, adolescentes y grandes. Ahora sumó la práctica de Danzas Clásicas con clases gratuitas para las hijas e hijos de los socios. La enseñanza de esta nueva disciplina arrancará en abril y se sumará a las nuevas propuestas deportivas que incorporóEl Palomar durante el año pasado.
Desde el área de Comunicación de la Secretaría de Bienestar Universitario dijeron que la llegada de danza clásica, como nueva actividad para niñas y niños, está enmarcada en las diferentes propuestas deportivas, recreativas y educativas que lleva adelante la UNSJ como una política general de promoción de la actividad física y en contacto con la comunidad sanjuanina.
El dictado de clases comienza el próximo lunes 6 de abril. Las inscripciones ya están abiertas y son de manera presencial. Los interesados en inscribir a sus hijos pueden hacerlo los días lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18, en elGimnasio Ambrosini, ubicado en El Palomar.
Detalles de la nueva propuesta de la UNSJ
Las clases de danza clásica están dirigidas a hijas e hijos de los socios de El Palomar, de 6 a 12 años.
Se dictarán en el Gimnasio Ambrosini de El Palomar, los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 17 a 18.
Estarán a cargo de la profesora Verónica Bravo.
Beneficios para socios de la UNSJ
Los socios (alumnos, docentes, egresados, etc.) pueden acceder a las instalaciones del Complejo El Palomar y el Complejo Náutico de Ullum (piletas en temporada de verano, parrilleros y espacios al aire libre) y además de realizar la práctica de las disciplinas deportivas, recreativas y educativas sin abonar un monto extra.