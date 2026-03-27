La UNSJ amplía la oferta de actividades para niños: suma la práctica de danza clásica

La nueva propuesta de la UNSJ está destinada a hijas e hijos de los socios de El Palomar y arranca el mes que viene.

A las actividades deportivas de la UNSJ para niños, ahora se suman las clases de danza clásica en el Gimnasio Ambrosini, de El Palomar.

La UNSJ continúa con el fin de ampliar la oferta de actividades para chicos, adolescentes y grandes. Ahora sumó la práctica de Danzas Clásicas con clases gratuitas para las hijas e hijos de los socios. La enseñanza de esta nueva disciplina arrancará en abril y se sumará a las nuevas propuestas deportivas que incorporó El Palomar durante el año pasado.

unsj La UNSJ tiene una amplia oferta de actividades deportivas, recreativas y educativa para niños y niñas que se desarrollan en El Palomar. Desde el área de Comunicación de la Secretaría de Bienestar Universitario dijeron que la llegada de danza clásica, como nueva actividad para niñas y niños, está enmarcada en las diferentes propuestas deportivas, recreativas y educativas que lleva adelante la UNSJ como una política general de promoción de la actividad física y en contacto con la comunidad sanjuanina.

El dictado de clases comienza el próximo lunes 6 de abril. Las inscripciones ya están abiertas y son de manera presencial. Los interesados en inscribir a sus hijos pueden hacerlo los días lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18, en el Gimnasio Ambrosini, ubicado en El Palomar.