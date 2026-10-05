    • 5 de octubre de 2026 - 19:06

    La UNSJ confirmó el calendario de ingreso a sus colegios: cuándo se rinde y cuáles son las fechas clave

    La Universidad Nacional de San Juan confirmó las fechas clave para el acceso a sus colegios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) oficializó el cronograma y el nuevo esquema de admisión para el ingreso a sus institutos preuniversitarios. Con fechas confirmadas y cambios centrales en la modalidad de evaluación, la institución busca ordenar el proceso y brindar previsibilidad a los aspirantes y a sus familias de cara al próximo ciclo lectivo.

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    La novedad más relevante de esta edición radica en la unificación de las pruebas: los aspirantes deberán rendir Lengua y Matemática en una misma jornada, concentrando todo el examen en una sola fecha fijada para el próximo 30 de noviembre. De este modo, la UNSJ modifica la dinámica implementada en años anteriores, optimizando los tiempos de evaluación.

    Fechas clave y etapas del proceso

    El circuito de admisión se desarrollará de acuerdo con las siguientes instancias:

    Preinscripción online: Se realizará de manera digital entre el 9 y el 13 de noviembre, constituyendo el primer paso obligatorio para todos los interesados.

    Simulacro de evaluación: Previo al examen final, los Cursos de Nivelación organizarán una práctica simulada para que los estudiantes se familiaricen con la nueva modalidad y la dinámica de las pruebas.

    Examen único: Tendrá lugar el 30 de noviembre, con dos sedes habilitadas en la provincia para recibir a los postulantes.

    Etapas posteriores: Tras la evaluación, el calendario prevé la publicación de los resultados, la apertura del periodo para solicitar la muestra de los exámenes y la posterior inscripción definitiva. Una vez completados estos pasos, quienes obtengan un cupo deberán realizar la elección formal del establecimiento preuniversitario al que asistirán.

    Información complementaria en camino

    Desde la casa de altos estudios indicaron que en los próximos días se dará a conocer el tríptico oficial, un documento clave que contendrá todas las precisiones operativas, detalles sobre las sedes de examen y las pautas definitivas para transitar cada una de las etapas del ingreso sin inconvenientes.

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