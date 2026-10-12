    • 12 de octubre de 2026 - 16:35

    Lanzaron un visor sísmico en 3D que permite ver en tiempo real cómo tiembla en Argentina

    Desarrollado en San Juan por investigadores y estudiantes del CONICET y la UNSJ, el mapa muestra la profundidad de los sismos y la inclinación de la Placa de Nazca, en 3D.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¿Sabías que ahora podés ver no solo dónde tiembla en Argentina, sino a qué profundidad ocurre cada sismo? El Observatorio Sismológico del CONICET-UNSJ lanzó un tutorial en video para mostrar el funcionamiento del Visor Sísmico de Argentina, una innovadora herramienta digital interactiva que permite explorar la actividad telúrica del país en tiempo real y con tecnología de tres dimensiones.

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    La plataforma está disponible para todo público en el sitio web sismo.conicet.gov.ar. A través de ella, los usuarios pueden visualizar los movimientos registrados durante las últimas 72 horas y analizar la dinámica tectónica del territorio nacional.

    Visualización en 3D, colores y capas geológicas: cómo funciona la herramienta

    El mapa interactivo organiza la información sísmica mediante un sistema visual intuitivo que facilita la interpretación de los datos:

    Sismos recientes: Los círculos que titilan en la pantalla representan los eventos ocurridos en las últimas 3 horas.

    Código de colores por profundidad: Los tonos cálidos identifican a los sismos superficiales, mientras que los colores fríos corresponden a los eventos de mayor profundidad.

    Detalle técnico: Al hacer clic sobre cualquier punto, la plataforma despliega una ficha con la ubicación exacta, la magnitud y la profundidad del evento.

    Además, el visor permite personalizar la experiencia de navegación cambiando el mapa de fondo, activando la capa de fallas geológicas del SEGEMAR o superponiendo el modelo Slab2, que recrea de forma gráfica cómo la placa de Nazca se hunde por debajo del continente sudamericano.

    Su función más innovadora es la vista 3D: al delimitar una zona del país, el sistema genera un modelo tridimensional que permite girar la perspectiva para comparar la posición espacial de los temblores con la inclinación de la placa en las profundidades de la tierra.

    Orgullo local: un desarrollo hecho en San Juan con sello universitario

    El visor fue desarrollado íntegramente en la provincia de San Juan por un equipo multidisciplinario perteneciente al Observatorio Sismológico del CONICET-UNSJ, el Grupo de Sismotectónica y el CIGEBIO, con la participación activa de profesionales y estudiantes de la carrera de Geofísica.

    El equipo a cargo del diseño y la visualización estuvo liderado por el Lic. Martín Fernández, junto con el Mg. Mauro Sáez, la Lic. Mariana Aguiar y los estudiantes Lizet Arismendi, Brenda Luna y Nicolás Aguirre.

    Pensado inicialmente con fines educativos para facilitar la comprensión de la sismicidad entre alumnos y la comunidad en general, el sistema se nutre de los datos brindados por el INPRES y por la red de estaciones propias instaladas por el Observatorio en San Juan, Neuquén, San Luis y Córdoba.

    Cómo ingresar al Visor Sísmico

    Para poner a prueba la plataforma y acceder al tutorial explicativo en video, los interesados solo deben ingresar a la web oficial sismo.conicet.gov.ar y seleccionar la opción "Visor Sísmico".

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