Licencias de conducir de motos: capacitaron a evaluadores y fiscalizadores viales

Una nueva instancia formativa impulsada junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca unificar criterios, optimizar los exámenes prácticos y otorgar las matrículas habilitantes en la provincia.

Con el propósito de reforzar los estándares de seguridad vial y estandarizar los controles, se llevó a cabo en San Juan una capacitación intensiva destinada a evaluadores prácticos de motovehículos y fiscalizadores locales. La iniciativa, dictada por instructores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), estuvo dirigida de manera específica al personal del centro emisor de licencias y a los inspectores de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

El eje central de la propuesta fue optimizar y fortalecer la formación de todos los actores que intervienen de forma directa en las evaluaciones prácticas para la obtención de licencias de conducir para motocicletas, garantizando un proceso riguroso y transparente acorde a las exigencias actuales del tránsito urbano.

Nuevas herramientas para una conducción segura Durante las jornadas de formación, los participantes incorporaron herramientas técnicas, metodologías actualizadas y criterios unificados indispensables para llevar adelante los exámenes de manejo de manera adecuada. Los contenidos se diseñaron en estricta sintonía con los lineamientos nacionales establecidos para promover la conducción segura de motovehículos y minimizar los siniestros viales en la vía pública.

Matriculación oficial para evaluadores y fiscalizadores Uno de los logros fundamentales de esta instancia formativa es que habilitará a los instructores y agentes fiscalizadores a obtener sus respectivas matrículas oficiales. De este modo, los trabajadores quedarán formalmente habilitados y acreditados para tomar las evaluaciones prácticas a los futuros conductores de motos en la provincia.