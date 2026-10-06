Licencias de conducir de motos: capacitaron a evaluadores y fiscalizadores viales

Con el propósito de reforzar los estándares de seguridad vial y estandarizar los controles, se llevó a cabo en San Juan una capacitación intensiva destinada a evaluadores prácticos de motovehículos y fiscalizadores locales. La iniciativa, dictada por instructores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), estuvo dirigida de manera específica al personal del centro emisor de licencias y a los inspectores de la Secretaría de Tránsito y Transporte.
El eje central de la propuesta fue optimizar y fortalecer la formación de todos los actores que intervienen de forma directa en las evaluaciones prácticas para la obtención de licencias de conducir para motocicletas, garantizando un proceso riguroso y transparente acorde a las exigencias actuales del tránsito urbano.
Nuevas herramientas para una conducción segura
Durante las jornadas de formación, los participantes incorporaron herramientas técnicas, metodologías actualizadas y criterios unificados indispensables para llevar adelante los exámenes de manejo de manera adecuada. Los contenidos se diseñaron en estricta sintonía con los lineamientos nacionales establecidos para promover la conducción segura de motovehículos y minimizar los siniestros viales en la vía pública.
Matriculación oficial para evaluadores y fiscalizadores
Uno de los logros fundamentales de esta instancia formativa es que habilitará a los instructores y agentes fiscalizadores a obtener sus respectivas matrículas oficiales. De este modo, los trabajadores quedarán formalmente habilitados y acreditados para tomar las evaluaciones prácticas a los futuros conductores de motos en la provincia.
Esta medida consolida el compromiso institucional de jerarquizar el sistema de emisión de licencias de conducir, asegurando que quienes están al frente de los circuitos de examen posean la certificación y la preparación técnica exigidas por la normativa vigente.