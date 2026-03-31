En el marco del Mes Internacional de la Mujer el municipio capitalino impulsa el ciclo “Cine de Barrio”, una iniciativa imperdible.

Llega "Cine de Barrio" a Capital, una propuesta cultural para disfrutar en comunidad.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, continúa fortaleciendo el acceso a la cultura con el ciclo “Cine de Barrio”, una iniciativa pensada para acercar el séptimo arte a los vecinos y fomentar espacios de encuentro y participación.

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, esta propuesta busca no solo brindar entretenimiento, sino también promover la reflexión colectiva y el disfrute compartido, posicionando a la cultura como eje de integración social.

En ese contexto, este viernes desde las 20 horas, el Cine Teatro Municipal de San Juan abrirá sus puertas para la proyección de la película La Vie en Rose, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Dirigida por Olivier Dahan y con una duración de 140 minutos, el film es apto para todo público y cuenta con un destacado elenco integrado por Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brandon Walters, Bryan Brown y David Wenham.

La historia, ambientada en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, sigue a una aristócrata inglesa que viaja a Australia para vender una extensa propiedad heredada. Sin embargo, su destino cambia al conocer a un rudo vaquero con quien emprende una travesía por el interior australiano, enfrentando intereses poderosos en un contexto atravesado por un conflicto inminente.