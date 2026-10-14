Llega la V Expo Enfermería a la Peatonal: controles de salud gratuitos

Se realizará el jueves 15 y viernes 16 de octubre, de 9:00 a 12:30. Profesionales del Hospital Rawson y Marcial Quiroga ofrecerán chequeos en el lugar bajo el lema "Nosotros te cuidamos".

La Peatonal de la Ciudad de San Juan se convertirá este jueves 15 y viernes 16 de octubre en el escenario de la V Edición de la Expo Enfermería 2026, una iniciativa pensada para acercar la atención primaria, la prevención y la concientización sobre la salud a todos los transeúntes del microcentro.

Bajo el lema "Nosotros te cuidamos", la actividad es organizada por el Departamento de Enfermería del Hospital Dr. Guillermo Rawson, con la participación de la División de Enfermería del Ministerio de Salud de la provincia y el Departamento de Enfermería del Hospital Dr. Marcial Quiroga, además del auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

La propuesta se desarrollará en ambas jornadas en el horario de 9:00 a 12:30 horas.

Controles gratuitos y prevención al paso Durante las dos mañanas, los transeúntes que caminen por la peatonal capitalina podrán acceder de forma libre y gratuita a:

Controles de salud en el lugar: Medición de presión arterial, glucemia y otros parámetros preventivos básicos.

Consejos de cuidado personal: Orientación sobre hábitos saludables, prevención de enfermedades crónicas y cuidados de la salud familiar.

Stands informativos: Espacios interactivos atendidos por los propios equipos de enfermería de los principales centros de salud de la provincia. Apertura oficial con autoridades El acto central con la visita de autoridades provinciales y municipales, junto con el recorrido oficial por los distintos stands de los hospitales, está programado para el jueves 15 de octubre a las 10:00 horas.