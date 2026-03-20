Llegó a San Juan la Virgen peregrina de Andacollo de Chile y revolucionó a los devotos

Desde las 7,30 los fieles se apostaron en la esquina de Mendoza y Progreso, en Rawson , para recibir a la Virgen peregrina de Andacollo de Chile en su primera visita a San Juan . Faltaba una hora aún para su arribo, pero llegaron temprano para encomendarse a ella desde el minuto cero. Lágrimas, aplausos y agite de pañuelos marcaron la bienvenida.

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La Virgen peregrina de Andacollo de Chile visitará San Juan por tres días: conocé su itinerario

‘Me levanté a las 6 por la ansiedad de verla . Quise llegar temprano al punto de bienvenida para recibirla y pedirle que me sane . Soy muy devota de la Virgen de Andacollo y estoy muy emocionada por su llegada’, dijo María Flores, sin poder contener la emoción que se intensificó cuando a lo lejos se escucharon los bocinazos que anunciaban la llegada de la caravana con la imagen de la Virgen.

La gente se agolpó alrededor del vehículo que transportaba la imagen para intentar tocarla y hacerle fotos lo que dificultó que la caravana avanzara para llegar hasta la Plaza de Villa Krause , lugar elegido para el acto oficial de recibimiento. Finalmente la comitiva pudo continuar la marcha y llegó a destino donde cientos de fieles esperaban a María.

Cientos de devotos recibieron a la Virgen peregrina de Andacollo de Chile en su llegada al departamento Rawson.

Algunos devotos no pudieron esperar a que bajaran a la Virgen peregrina para llevarl hasta la plaza y se subieron a la movilidad que la trasladaba para tocarla. Tras estos momentos de demostración de fe y devoción , la gente acompañó en procesión a la imagen hasta que llegó al pedestal donde la instalaron. Desde allí presenció hasta las danzas folclóricas que realizaron para homenajearla.

La imagen de la Virgen fue trasladada en procesión hasta la Plaza de Villa Krause.

Tras el acto de recibimiento, la Virgen peregrina de Andacollo de Chile emprendió su cronograma de visitas a diferentes lugares del departamento. Ese itinerario finalizará a las 20 cuando llegue a la Parroquia de Andacollo de Villa Krause para la celebración de la misa. A las 21 participará de una procesión de antorchas, y a las 22 emprenderá una caravana por todas las capillas dependientes de esta parroquia.

Con danzas folclóricas tradicionales de Chile le rindieron honor a la Virgen peregrina de Andacollo.

Parroquia Nuestra Señora de Andacollo en Chimbas

Fecha: el sábado 21 de marzo la imagen de la Virgen peregrina llegará a Chimbas.

Horario: a las 8,30 está prevista la llegada de la imagen a la parroquia.

Cronograma: a las 9 caravana con la imagen, desde Calle Benavidez y Ruta 40. Hasta las 11,30 recorrerá todas las comunidades correspondientes a la parroquia. Desde las 12 estará en el templo donde quedará expuesta para la veneración de los fieles. Luego, la imagen se traslada hasta el Colegio Parroquial de Andacollo para acompañar a los niños en la clase de catequesis. Luego, los ‘Chinos de la Virgen’ (danzantes) le rendirán honor a la Virgen en el predio del Colegio. Posteriormente, la imagen volverá a la parroquia para la celebración de la misa a las 20.

Parroquia Nuestra Señora de Andacollo en La Bebida

Fecha: el domingo 22 de marzo la Virgen peregrina llegará a La Bebida, en Rivadavia.

Horario: a las 8,30 está previsto su arribo al templo.

Cronograma: a las 9 se celebrará misa. Posteriormente, a la 10, la imagen participará de una caravana por las calles de la jurisdicción parroquias. A las 12, volverá a la parroquia.

De 13 a 18, en la parroquia de La Bebida, habrá oración y veneración a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo.