    • 9 de octubre de 2026 - 07:06

    Lluvias y viento sur, este es el pronóstico del tiempo en San Juan para el viernes 9 de octubre

    Según el SMN, la temperatura máxima llegará a los 19°C.

    Pronóstico de lluvias.

    Pronóstico de lluvias.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El tiempo en San Juan tendrá condiciones inestables este viernes 9 de octubre, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura se ubicará entre una mínima de 11°C y una máxima de 19°C, en una jornada fresca y con cielo cubierto.

    Leé además

    El pronóstico del tiempo para San Juan. 

    Fresco y con lluvias, así estará el tiempo en San Juan este jueves 8 de octubre
    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Anuncian lluvias aisladas en San Juan para este miércoles 7 de octubre

    Durante la mañana, el termómetro marcará alrededor de 11°C, con viento del noroeste a velocidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40%, por lo que podrían registrarse lluvias en distintos sectores de la provincia.

    Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 19°C y el viento cambiará de dirección para soplar desde el sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Se mantendrá la probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, por lo que la inestabilidad podría continuar durante buena parte del día.

    Por la noche, el pronóstico indica una temperatura cercana a los 14°C, con posibilidad de lloviznas y viento del sur de entre 13 y 22 km/h. De esta manera, San Juan cerrará la jornada con un ambiente fresco y condiciones que podrían requerir abrigo, especialmente durante las últimas horas del día.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La comitiva del Colegio Modelo que viajará a China en 2027.

    De San Juan a Shanghái: por primera vez, alumnos del Colegio Modelo preparan un viaje que busca tender puentes entre dos culturas

    Por Gimena Contrera Díaz
    el arte de decorar, la puerta que encontro juliana cardenas para abrirse camino con un proyecto cargado de sabor

    El arte de decorar, la puerta que encontró Juliana Cárdenas para abrirse camino con un proyecto cargado de sabor

    Por Celeste Roco Navea
    avanza la repavimentacion en capital y anuncian interrupciones de transito por obras de saneamiento

    Avanza la repavimentación en Capital y anuncian interrupciones de tránsito por obras de saneamiento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El municipio de Rivadavia sumó una nueva jornada de Ecocanje exitosa.

    Éxito ambiental y comunitario en Rivadavia: en sólo tres horas se recolectaron 240 kilos de reciclables

    Por Fabiana Juarez