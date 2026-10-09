Lluvias y viento sur, este es el pronóstico del tiempo en San Juan para el viernes 9 de octubre

El tiempo en San Juan tendrá condiciones inestables este viernes 9 de octubre, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura se ubicará entre una mínima de 11°C y una máxima de 19°C, en una jornada fresca y con cielo cubierto.

Durante la mañana, el termómetro marcará alrededor de 11°C, con viento del noroeste a velocidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40%, por lo que podrían registrarse lluvias en distintos sectores de la provincia.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará los 19°C y el viento cambiará de dirección para soplar desde el sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Se mantendrá la probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, por lo que la inestabilidad podría continuar durante buena parte del día.

Por la noche, el pronóstico indica una temperatura cercana a los 14°C, con posibilidad de lloviznas y viento del sur de entre 13 y 22 km/h. De esta manera, San Juan cerrará la jornada con un ambiente fresco y condiciones que podrían requerir abrigo, especialmente durante las últimas horas del día.