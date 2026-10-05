Los barcos que Sevilla no vio venir

Temblor en San Juan: sismo de 3,6° de magnitud sacudió la provincia y se percibió en Mendoza

Primero aparecieron las velas. Después, las siluetas largas y bajas de decenas de embarcaciones avanzando contra la corriente. No venían desde el Mediterráneo ni pertenecían a un ejército de los reinos cristianos del norte. Tampoco eran un ejército regular, sino una expedición de saqueo cuyos jefes no quedaron identificados. Llegaban de un mundo que parecía demasiado lejano para amenazar el valle del Guadalquivir.

Era septiembre del año 844. Los vikingos habían penetrado en el Guadalquivir y navegaban hacia una ciudad que no estaba preparada para recibirlos. Sevilla poseía riqueza, actividad comercial y una ubicación privilegiada, pero sus defensas resultaron insuficientes ante un peligro que nadie había imaginado llegando por aquella ruta. El río que alimentaba su prosperidad acababa de transformarse en una avenida para la invasión.

Aquellos navegantes ya habían dejado señales de su paso. Antes de dirigirse al sur, atacaron las costas de Galicia y Asturias. Luego alcanzaron Lisboa, donde permanecieron casi dos semanas, y continuaron bordeando el litoral atlántico. Las noticias viajaban más lentamente que sus barcos. Cuando la alarma llegó a Córdoba, la flota ya se encontraba demasiado cerca de Sevilla.

Las crónicas musulmanas los llamaron al-majus, una palabra aplicada a pueblos paganos y que suele traducirse como "adoradores del fuego". No era una descripción exacta de su religión, sino la manera en que los autores andalusíes intentaron nombrar a un enemigo nuevo. Tampoco conocemos con certeza cuántos eran. Los relatos posteriores hablan de decenas de naves y miles de combatientes, pero las cifras medievales deben leerse con cautela: transmiten la magnitud del miedo mejor que un conteo comprobable.

Lo seguro es que desembarcaron cerca de la ciudad, vencieron a las fuerzas enviadas para detenerlos y, a comienzos de octubre, entraron en Sevilla. Muchos habitantes huyeron hacia Carmona y otras poblaciones próximas. Otros quedaron atrapados. Durante días, los invasores saquearon casas, depósitos y edificios. La ciudad había caído, aunque, según las crónicas, la fortaleza urbana permaneció fuera de su control.

Una ciudad en manos de extraños

Para los vikingos, Sevilla ofrecía aquello que buscaban: metales, provisiones, cautivos y la posibilidad de exigir rescates. Para el emirato de Córdoba, su pérdida era algo más que un desastre local. Si una fuerza llegada desde el Atlántico podía remontar el río, apoderarse de una ciudad importante y establecer allí una base, ninguna población del valle podía considerarse a salvo.

Abd al-Rahmán II reaccionó con rapidez. Desde Córdoba reunió tropas de distintos puntos de al-Ándalus, mientras las fuerzas andalusíes se concentraban en los alrededores de Sevilla. No se trataba únicamente de recuperar una ciudad: había que cerrar la salida del invasor antes de que el Guadalquivir volviera a protegerlo.

Los enfrentamientos se sucedieron durante varias semanas. Las fuentes no coinciden en todas las fechas ni en los nombres de quienes participaron, porque los relatos conservados fueron redactados tiempo después y algunos incorporaron tradiciones familiares o políticas. Sin embargo, coinciden en el desenlace esencial: en noviembre, cerca de Tablada, el ejército del emirato consiguió la victoria decisiva.

La trampa se cerró en Tablada

Las crónicas describen una derrota severa para los invasores. Varias de sus naves fueron incendiadas o inutilizadas, centenares de hombres murieron y otros fueron capturados. Las cantidades exactas son discutibles, pero el efecto no lo es. Privados de parte de sus barcos y perseguidos desde tierra, los supervivientes tuvieron que retroceder hacia la desembocadura.

Según las crónicas, antes de abandonar la región intentaron negociar. Ofrecieron devolver cautivos y parte del botín a cambio de alimentos, ropa y paso seguro. Aquellos hombres que habían remontado el río como dueños de la iniciativa descendían ahora acosados y con una flota reducida. Sevilla había sido recuperada, pero la victoria no podía borrar lo sucedido. Durante más de un mes, un enemigo llegado desde el lejano norte europeo había expuesto la fragilidad de una de las regiones más ricas del emirato.

La derrota que cambió al vencedor

Abd al-Rahmán II comprendió que expulsar a los vikingos no alcanzaba. Ordenó reforzar las murallas de Sevilla, mejorar la vigilancia costera, organizar sistemas de aviso y desarrollar una flota capaz de responder antes de que los atacantes penetraran tierra adentro. También mandó establecer en la ciudad una atarazana o arsenal naval. Al-Ándalus comenzó a mirar el Atlántico de otra manera: ya no como un límite remoto, sino como un frente que debía ser defendido.

Los vikingos volverían a las costas ibéricas años después, pero nunca repetirían en Sevilla el éxito de 844. La ciudad que no los había visto venir se convirtió, precisamente por aquella herida, en una pieza esencial de la defensa andalusí.

Hay un último detalle que vuelve más inquietante esta historia. No se conoce una narración de la expedición escrita por los propios invasores. Lo que sabemos procede sobre todo de cronistas del mundo que atacaron, algunos de ellos muy posteriores a los hechos. Sus textos conservaron nombres, batallas y cifras, pero también el asombro de una sociedad que vio aparecer por su río a hombres de otro extremo de Europa.

Tal vez esa sea la huella más profunda de aquel otoño: Sevilla logró expulsarlos, pero jamás volvió a confiar en la aparente tranquilidad del horizonte.

Fuentes consultadas