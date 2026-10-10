Luz verde para la 11° Jornada JAE: más de 1800 asistentes, 60 voluntarios trabajando a puro pulmón y seis disertantes de calidad

Desde las 14 horas comenzaron a llegar los asistentes a una nueva Jornada JAE, uno de los eventos para emprendedores más importantes de San Juan, que superó las expectativas de sus organizadores.

Finalmente, tras meses de gestión, desarrollo de logística y trabajo a pulmón, llegó el gran día para la Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas, quienes pusieron en marcha este sábado 10 de octubre la 11° edición de la Jornada JAE, el evento anual que desde su concepción no paró de crecer, no solo en asistencia sino también en la calidad de las propuestas. La actividad cuenta con el apoyo de DIARIO DE CUYO.

Tras un workshop vinculado a talento, minería y finanzas que contó con la participación de representantes del mundo financiero y del ámbito minero local, comenzó formalmente la jornada en el corazón del Velódromo Vicente Chancay. El nuevo escenario representó un gran desafío para la organización, ya que durante las ediciones anteriores la jornada se realizó en el Centro Cultural Conte Gran y el Centro de Convenciones, con un cupo disponible reducido.

Para la actual edición se esperan unas 1.800 personas, conforme señalaron desde la organización. Dentro de los asistentes destaca la juventud. Alumnos de establecimientos secundarios y estudiantes del ámbito universitario fueron el grueso de la convocatoria. Sin embargo, la brecha generacional fue más amplia de la esperada por la organización. Sucede que, si bien generalmente las actividades de JAE están orientada a un público joven, la calidad de los disertantes de la actual edición atrajo la atención de varios sanjuaninos que no quisieron perderse de la oportunidad.

Por el escenario compartiendo sus conocimientos, estrategias y brindando consejos pasaron Florencia Endl, fundadora de YA Academy y experta en crecimiento profesional y empresarial; Gero Maspero, cofundador y CTO de Humand; Gaby Rivero, una de las fundadoras de LUZU TV; Héctor Laca, reconocido empresario agroindustrial argentino, fundador de la empresa de fertilizantes y productos agropecuarios FACYT; Esteban Tries, veterano de Malvinas y docente de liderazgo; y Cachito Vigil, ex entrenador de Las Leonas.

No todas las actividades se concentraron en el interior del velódromo. En las afueras, distintas empresas que acompañan a JAE instalaron sus stands compartiendo sorpresas con los presentes. La actual edición reunió más de 90 aliados, lo que refleja el apoyo de la asociación civil recibe del ámbito empresarial sanjuanino, bancando a las nuevas generaciones.