Madres y abogadas de San Juan crearon un espacio contra el incumplimiento alimentario y los deberes de cuidado

Flavia Moncunill, Emilia Heredia y Paola Natacha Ibañez son tres abogadas que durante el año pasado comenzaron a preguntarse qué hacer ante el incumplimiento alimentario que venían registrando en los casos que ellas asesoraban. Tras varios episodios con madres desesperadas y agotadas de un peregrinar judicial que no llevaba a buen puerto fue que decidieron dar origen al Colectivo de Madres y Abogadas contra el Incumplimiento Alimentario y los Deberes de Cuidado.

“Surge porque notamos un alto nivel de causas que llevamos con incumplimiento por parte de progenitores que no pasan la cuota alimentaria. Hay un nivel de incumplimiento de los varones y pese a que desde los juzgados los aperciben, cuesta mucho que cumplan, entonces nos convocamos madres y sus abogadas para aunar fuerzas y visibilizar el reclamo”, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO Flavia Moncunill. Las profesionales trabajan de manera mancomunada con Victoria Genovart, Verónica Tejada y Belén Elgueta.

Entendiendo que el incumplimiento alimentario es una vulneración a los derechos de los menores y una forma de violencia, conocida como violencia económica, utilizando la falta de cuota alimentaria como herramienta para el daño, es que desde el colectivo decidieron abordar el acompañamiento y la contención, ya que muchas de las decisiones pasan por los jueces y no por las profesionales.

Sobre este punto Moncunill detalla que se abocan a la representación, el acompañamiento, el armado de una red que actualmente está integrada por 120 personas, entre profesionales de la ley y madres.

La escucha y el acompañamiento ante el incumplimiento

Moncunill precisa que no solo se concentran en los casos de incumplidores alimentarios, que en San Juan al menos según los datos de mayo hay 573 personas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de los cuales seis son mujeres, una de ella madre y el resto de las femeninas son familiares del progenitor deudor. También se pone el foco en los deberes de cuidado, más que nada cuando está establecido judicialmente y no se cumple.

Los deberes de cuidado constituyen una obligación legal que tienen los padres hacia los hijos menores de edad. En Argentina implica garantizar el desarrollo considerando además de la alimentación, la salud, vivienda, educación y protección. Ante esto, la profesional sanjuanina destaca que el incumplimiento de los deberes de cuidados también forma parte del eje de los reclamos, ya que muchas veces no se respetan los regímenes establecidos judicialmente, quedando la madre en la mayoría de los casos en desventaja, teniendo que hacer frente a la situación en soledad.

Precisamente para que el tránsito no sea de manera aislada es que el colectivo se define como un espacio de puertas abiertas para la contención, la escucha activa, el acompañamiento y el asesoramiento legal de las profesionales que en más de una oportunidad dejan de lado sus honorarios entendiendo la vulneración económica ante la que se encuentran.

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En ese contexto, Moncunill precisó que son varias las estrategias que muchas veces utiliza el deudor para no cumplir. Colocar sus bienes a otro nombre, realizar sus facturas por prestación de servicios a nombre de otra persona para no figurar en el sistema o no declarar sus ingresos argumentando encontrarse sin trabajo son algunos de los ejemplos más frecuentes con los que se topan.

Ante esto, la profesional destacó que, si bien las abogadas que acompañan el colectivo no pueden asegurar resultados positivos, ante la falta de respuesta y el descontento general accionan para que las madres no se sientan solas y no pierdan la confianza en el sistema, entendiendo que son varios los casos de mujeres que deciden no avanzar en las demandas de alimento por resignación.

Cómo ser parte del Colectivo de Madres y Abogadas contra el Incumplimiento Alimentario y los Deberes de Cuidado

El colectivo forma parte del Consejo Provincial de la Mujer, y mantiene el contacto abierto por medio de la cuenta de Instagram (@colectivomadresyabogadas), donde se responden inquietudes y dudas de manera permanente.

Tras una primera comunicación se analiza la incorporación al grupo de WhatsApp donde se comparte información vinculada al Registro de Deudores, disposiciones nacionales y provinciales como acciones a concretar.

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“Es importante que las madres entiendan que esto no se trata de ellas, sino que es el derecho de sus hijos el recibir los alimentos y cuidados que corresponden”, reflexionó Flavia Moncunill.