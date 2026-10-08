"Memorias del corazón, mi herencia preciada", la idea que surgió en pandemia y llegó a las manos de Daniel López Rosetti

Varios son los proyectos, negocios y emprendimientos que surgieron durante la pandemia. El aislamiento, la cantidad de horas en casa y las pocas posibilidades de trabajar fueron el puntapié para el desarrollo de una infinidad de ideas por demás creativas. En ese contexto nació “Memorias del corazón, mi herencia preciada” , un diario de emociones que, sin quererlo, permitió el desarrollo de un emprendimiento que combina lo artesanal con lo contemporáneo.

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“Es un emprendimiento familiar. Somos cuatro personas que nos dedicamos a hacer agendas artesanales con tapas de tela, costuras a mano, usando cuero vacuno y herrajes. También tenemos nuestra línea contemporánea con algo más moderno, juvenil. Al tener distintas edades, compartimos nuestros intereses con le proyecto” , explicó en contacto con DIARIO DE CUYO María Celeste Chávez, una de las integrantes de Quiro.

Antes de dar origen al emprendimiento, la familia Chávez tenía una librería, pero durante la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas y, entre dialogo y análisis de opciones, comenzaron a desarrollar distintas ideas para continuar generando un sustento. “Recuerdo que estábamos sentada con mi hija y pensamos que necesitábamos un producto que pudiésemos trabajar todo el año, y así se nos ocurrió el diario” , comenta la sanjuanina.

La propuesta, cuya marca está en proceso de registro, busca ser un diario de emociones. Si bien se pensó apuntando a los adultos mayores como público objetivo, resulta ser un excelente presente para cualquier persona sin importar su edad.

El contenido del diario permite que la persona pueda bajar en palabras sentimientos, emociones, recuerdos de vida y todas aquellas cosas que muchas veces no se terminan compartiendo por distintos motivos. “Lo que se buscó en un inició es dejar una herencia apuntada más a los recuerdos que a una herencia económica” , compartió Celeste.

La propuesta comenzó a desarrollarse en 2020 y ese mismo año ya se encontraba a la venta. La creación de un perfil en Instagram del emprendimiento permitió que el diario llegara a más personas. Sin embargo, el auge se dio dos años después.

Al respecto, Celeste comenta: “Nos invitaron a partir de la Expo Calidad de Vida que se hacía en el Complejo La Superiora, en Rawson. Allí tuvimos la oportunidad de conocer al Dr. Daniel López Rosetti, a quien le pudimos regalar el diario”. Tras ello, destacan que la demanda del diario repuntó, llegando a más personas.

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Actualmente continúan desarrollando la propuesta, ya que la premisa del emprendimiento es trabajar con las emociones, usando la papelería como excusa para ello. “Son buenas las emociones para comunicarnos. Sean buenas o mala, siempre nos marcan de alguna forma y es lindo poder leer y escribir. Ayuda mucho a la memoria y también a la salud mental”, señaló la joven sanjuanina.

Quiro, un emprendimiento que destaca por su carácter surtido reflejado en la edad de sus integrantes

Hay quienes no son partidarios de mezclar el ámbito laboral con el familiar; pero hay otros que no solo lo eligen, sino que buscan como potenciar ambos aspectos. Quiro es ejemplo de ello.

Conforme explicó Celeste, una de las particularidades del emprendimiento es la variedad de edades, que permite tener visiones diferentes sobre las creaciones. Así, por ejemplo, está la madre de Celeste de 60 años, su hija de 25 y ella de 40. “Es complicado trabajar en familia, como siempre, pero nosotras tenemos muchos puntos de vista diferente y eso nos ayuda a que el material sea variado”, sostiene.

Así, entre las ofertas que exponen en sus redes sociales como en cada feria a la que asisten, se pueden encontrar agendas, cuadernos o anotadores con detalles bien sanjuaninos, como imágenes del Valle de la Luna o la Difunta Correa, como también propuestas más modernas, vinculas a la ficción o tendencias actuales. También realizan productos personalizados, siendo ideal para regalar o para quien busca darle un toque personal a su papelería diaria.

Quienes estén interesados en conocer más sobre las creaciones de Quiro y la familia Chávez, pueden visitar el perfil de Instagram @quiro_impressions o encontrarlas en algunas de las ferias de emprendedores que se desarrollan en la provincia.