Menos pantallas y más imaginación, la apuesta lúdica de una familia sanjuanina que dio origen a "Yo Exploro"

En un contexto en el que las pantallas ganan cada vez más espacio entre las infancias, una familia sanjuanina decidió volver a lo esencial: la madera, el juego y la imaginación. Así nació Yo Exploro , una propuesta que diseña y fabrica juguetes inspirados en el método Montessori, pensados para que los más pequeños desarrollen su creatividad, autonomía y capacidad para tomar decisiones mientras juegan y se divierten.

Una madre, un hijo y la resina: la historia detrás de las piezas que brillan en las ferias sanjuaninas

Detrás del emprendimiento está Melina Santiago, licenciada en Turismo, quien junto a su pareja transformó una experiencia de viaje y la llegada de su hijo en el punto de partida para una nueva forma de crear. "Muchos años trabajé en un museo, en el área educativa. Soy licenciada en Turismo y hace cinco años fui mamá. Ahí es cuando empezó todo" , contó Santiago a DIARIO DE CUYO.

Con el objetivo de fomentar la autonomía y la toma de decisiones por medio del juego, las propuestas de Yo Exploro sorprenden a grandes y chicos, despertando incluso la nostalgia sobre los juguetes de antes.

Hace tres años Melina y su familia se adentraron a la aventura de viajar por Argentina. En el camino llegaron hasta Salta, donde conocieron un artesano de madera que no dudó en invitarlos a su taller, obsequiarles herramientas y fomentar una pasión hasta el momento desconocida por la carpintería.

Al regresar a San Juan surgió la gran pregunta: qué hacer con esa nueva pasión. La respuesta apareció casi naturalmente. “Yo Exploro está muy inspirado en Mateo, nuestro hijo. Viendo qué es lo que él iba necesitando en cada etapa y cómo probaba los juguetes los fuimos presentando al público”, destacó la sanjuanina.

Actualmente, además de juguetes para infancias de entre 0 y 6 años, comenzaron a fabricar mobiliario de madera, impulsados por los pedidos de quienes conocieron la propuesta y se volvieron en clientes fieles.

Jugar sin instrucciones, la propuesta detrás de los juguetes de Yo Exploro

Uno de los principales desafíos, según cuenta Santiago, es lograr que las familias se animen a descubrir un tipo de juego diferente al que ofrecen los dispositivos electrónicos. "Primero se sorprenden porque no hay muchos juguetes de madera. Al principio les tienen un poquito de miedo, porque las pantallas están copando mucho el ambiente”, dijo la emprendedora.

Sin embargo, asegura que ese temor desaparece apenas los chicos comienzan a interactuar con las piezas. Al respecto destaca: "Nuestro rompehielos es el Tetris Balance. Se animan y ahí ya empiezan a tocar y a explorar".

La esencia de los juguetes está basada en uno de los principios Montessori: cuanto menos hace el juguete por sí mismo, más trabaja la imaginación del niño.

Seguir creciendo, apuntar a un local y mantener el espíritu de experimentar el juego

A poco más de un año de haber comenzado con el emprendimiento, el crecimiento de Yo Exploro ya los hace pensar en un nuevo paso. La pareja, oriunda de Angaco, sueña con abrir un espacio físico donde las familias no solo lleguen a comprar un juguete, sino que lo puedan explorar.

Mientras ese proyecto toma forma, continúan diseñando nuevos productos convencidos de que, muchas veces, un simple trozo de madera puede abrir un universo infinito de posibilidades para la imaginación infantil.

Quienes deseen conocer las distintas creaciones de Yo Exploro, pueden tomar contacto con el catálogo en el sitio web yoexploro.com o en el perfil de Instagram @yo.exploro.