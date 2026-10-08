Mercado Libre y el Gobierno lanzan capacitación gratuita para pymes sanjuaninas

Las empresas y pymes de San Juan tienen una nueva oportunidad para potenciar sus ventas en el mercado digital. La plataforma Mercado Libre lanzó el programa “Meli Conecta De Punta a Punta” , una propuesta de formación virtual gratuita que ofrece asesoramiento técnico personalizado y un financiamiento directo de $100.000 en publicidad dentro del sitio para los participantes seleccionados.

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La iniciativa es articulada en la provincia junto al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Pymes y Emprendedores. Está destinada a empresas, productores y revendedores que comercialicen productos masivos en serie y busquen escalar sus operaciones mediante el comercio electrónico.

El programa tendrá una duración total de cuatro meses de cursada virtual. El objetivo central es brindar herramientas prácticas para optimizar las publicaciones, mejorar el posicionamiento orgánico y profesionalizar la gestión comercial de las empresas locales.

Módulos grupales: Capacitación técnica en fijación de precios, financiación, reputación de marca, envíos, promociones, optimización de catálogo y lectura de métricas de competencia.

Tutorías individuales: Encuentros semanales cara a cara con asesores de Mercado Libre para definir objetivos de venta y realizar seguimiento de métricas.

Incentivo publicitario: Cada pyme participante recibirá un crédito de $100.000 en la herramienta publicitaria de la plataforma para impulsar la visibilidad e incremento de ventas de sus productos.

Plazos de inscripción y selección

Las personas e instituciones interesadas podrán completar el formulario de inscripción hasta el lunes 19 de octubre. Las actividades formales darán inicio el 28 de octubre.

Dado que los cupos son limitados, la selección final de las empresas estará a cargo del equipo técnico de Mercado Libre, con prioridad en aquellos modelos de negocios que cuenten con producción continua o volumen masivo preparado para abastecer la demanda digital. Accede al fromulario AQUÍ.