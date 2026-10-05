Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este lunes 5 de octubre

San Juan inicia este lunes 5 de octubre con una jornada mayormente nublada y sin precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, en un comienzo de semana con condiciones estables.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 12°C. El viento soplará del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.

Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado y el registro térmico más elevado de la jornada, que llegará a los 22°C. El viento rotará hacia el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y tampoco se esperan lluvias.

Durante la noche, continuará la nubosidad y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 16°C. El viento seguirá desde el noroeste, nuevamente con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y el SMN mantiene en 0% la probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.