Muchas consultas, compras a última hora y altas expectativas, el panorama del turismo receptivo en San Juan

La intención de la actual gestión del Gobierno provincial en materia turística es posicionar a San Juan como destino durante todo el año, sin embargo, hay una realidad que no se puede ignorar y es que por las altas temperaturas que marcan los veranos la provincia pierde chances ante lugares más frescos o con playa. Pese a ello, otoño e invierno siguen siendo de “alta demanda” y en ese contexto los operadores enfocados en el turismo receptivo aguardan con óptimas expectativas el desarrollo de la temporada.

Así lo destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO Gustavo Chávez, integrante de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viaje y Turismo y operador enfocado en el turismo receptivo. Conforme la información que manejan entre los colegas, en comparación a lo que fue el año pasado se observa un claro aumento en las consultas, lo que renueva las esperanzas en un sector que viene golpeado tras una temporada de verano con baja actividad.

Si bien las consultas se sostienen en buen ritmo, los prestadores de San Juan destacan que hay una tendencia que cambió el comportamiento de los turistas desde hace unos dos a tres años, y es la compra a último momento. Sobre ello Chavez señaló: “Suponemos que será atípica la temporada porque hay mucha gente que compra a último momento. Estamos teniendo muchas consultas y eso nos alerta que trabajo va a haber”.

image Con una gran cantidad de fines de semana largo por delante más las vacaciones de invierno, Chavez remarca que no todos los días de descanso reflejan un importante flujo de turistas. Sobre ello destacó que, según lo que han notado durante las fechas anteriores, generalmente un fin de semana largo se mueve más que otro. De cara a lo que se viene, esperan que el mayor flujo se de durante el receso invernal que para el fin de semana largo del Día del Trabajador, por mencionar un ejemplo.

Los eventos también traccionan una importante cantidad de visitantes a la provincia. Sobre este punto, el prestador local puso énfasis en la articulación público-privada que se acciona desde el Estado provincial como desde los actores del rubro. Presencia en distintas ferias, promoción en otras provincias, visitas a operadores de Buenos Aires y diversas acciones como también establecer fechas en el calendario para eventos deportivos como congresos son vistos con agrado por el sector que observa un efecto positivo. “Generalmente para los eventos vienen con acompañantes y estamos notando que se quedan un día extra o llegan un día antes para realizar excursiones, y eso es bueno”, dijo Chavez.