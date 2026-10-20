    • 20 de octubre de 2026 - 11:33

    Música y solidaridad en la Catedral: la Orquesta Sinfónica de la UNSJ dará un concierto a beneficio de FundaME

    Este evento en la Catedral es con entrada gratis, aunque los asistentes podrán hacer una donación voluntaria a través de un QR.

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ dará un concierto en la Catedral en beneficio de Fundame.

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ dará un concierto en la Catedral en beneficio de Fundame.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La Catedral se vestirá de gala este viernes 23 de octubre a las 21 para albergar un evento muy especial. En el marco de su Temporada N° 52, la Orquesta Sinfónica del Centro de Creación Artística Orquestal de la Facultad de Filosofía, de la UNSJ, presentará un concierto solidario a beneficio Fundame.

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    La velada, dirigida por el maestro Alfons Reverté, combinará la majestuosidad de la música clásica con un fin noble: acompañar y sostener la indispensable labor social que la institución lleva a cabo con niños, niñas y adolescentes con cáncer o hemofilia y atraviesan tratamientos de salud de alta complejidad.

    Donaciones por QR en la Catedral

    Este concierto solidario es con entrada libre y gratuita, pensada para que todas las familias de la provincia puedan acercarse a disfrutar de un espectáculo de jerarquía. Sin embargo, apelando al espíritu generoso de los asistentes, se dispondrá de un sistema de donación voluntaria a través de un código QR para colaborar de forma directa e inmediata con la fundación. El código estará disponible en la Catedral durante el evento.

    Esta iniciativa solidaria se suma a otras acciones comunitarias que la organización viene desarrollando activamente, como el exitoso Mate Bingo Solidario llevado a cabo el pasado 10 de octubre.

    Fondos para ortalecer la imprenta social

    Todo lo recaudado durante la gala musical será destinado íntegramente a impulsar y escalar el proyecto de la imprenta propia de FundaME.

    Actualmente, este taller propio no sólo brinda servicios tradicionales de imprenta (como folletería, invitaciones y impresiones fotográficas), sino que ha expandido sus prestaciones:

    • Servicio de sublimación: elaboración de merchandising y productos personalizados para empresas e instituciones que lo requieran.
    • Impresión 3D: recientemente, la fundación adquirió una moderna impresora 3D, ya en pleno funcionamiento, orientada a brindar soluciones y productos a medida.

    Generar ingresos propios a través de esta unidad productiva resulta vital para garantizar el sustento diario de FundaME. El dinero obtenido permite cubrir el mantenimiento de las instalaciones, abonar impuestos, adquirir insumos y materia prima, y fundamentalmente, escalar el proyecto industrial para llegar a más clientes corporativos.

    Un repertorio de nivel internacional

    Para esta ocasión tan significativa, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ ha preparado una selección de obras universales de renombrados compositores:

    • Gioachino Rossini: Obertura de Guillermo Tell.
    • Johannes Brahms: Danzas Húngaras N° 1 y N° 5.
    • Antonin Dvoák: Danzas Eslavas Op. 46 N° 6 y N° 8.
    • Georges Bizet: Suite de Carmen.

    Entre otras piezas emblemáticas, el concierto promete deleitar a melómanos y a toda la comunidad sanjuanina en un entorno acustico y arquitectónico idóneo como lo es el templo mayor de la provincia.

    Un llamado a toda la comunidad

    Desde FundaME extendieron una cálida invitación a la sociedad sanjuanina para sumarse a esta gala donde el arte se transforma en ayuda concreta:

    "Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de este concierto solidario y acompañar nuestra misión de ayudar a niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan", dijeron desde la Fundación.

    Datos clave de la cita:

    • Fecha: viernes 23 de octubre.
    • Hora: desde las 21.
    • Lugar: Iglesia Catedral de San Juan.
    • Entrada: libre y gratuita (donaciones opcionales vía QR).

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