    • 5 de octubre de 2026 - 16:27

    Oficios y contención: brindan capacitación en seguridad en la construcción en centros de la provincia

    El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano lanzó un nuevo curso en el marco del programa "Puentes de Aprendizaje". La propuesta busca brindar herramientas de inserción laboral y ya se dicta en distintos puntos de la provincia

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    n el marco de las políticas de inclusión y abordaje integral, la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos puso en marcha una nueva propuesta de formación. Se trata de un curso de Higiene y Seguridad enfocado en la industria de la construcción, dictado a través del programa provincial "Puentes de Aprendizaje" y destinado a personas bajo tratamiento.

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    La iniciativa tiene como objetivo dotar a los participantes de conocimientos técnicos y competencias clave para el ámbito laboral. Según informaron desde el área, la cursada es dictada por profesionales matriculados y combina contenidos teóricos con actividades prácticas a lo largo de diez encuentros semanales, completando una carga horaria total de 20 horas.

    Temas clave de la capacitación

    El trayecto formativo aborda los aspectos esenciales para garantizar entornos de trabajo seguros y prevenir accidentes laborales. Entre los contenidos más relevantes se destacan:

    • Identificación y prevención de riesgos laborales.
    • Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
    • Seguridad eléctrica y trabajos en altura.
    • Manipulación segura de cargas.
    • Normas de orden, limpieza y señalización en obra.
    • Prevención de incendios y actuación ante emergencias.
    • Sedes y alcance territorial

    Los encuentros se desarrollan durante los meses de septiembre y octubre en diferentes instituciones y espacios de contención social, abarcando tanto el Gran San Juan como zonas alejadas. Las clases tienen lugar en Proyecto Juan, San Benito, María del Carmen y en los Centros de Atención y Acompañamiento ubicados en los departamentos de Pocito, La Bebida, Caucete y Chimbas.

    Al finalizar el cursado, cada uno de los participantes recibirá su respectivo certificado oficial, avalando los conocimientos adquiridos para su futura inserción en el mercado de trabajo.

    Una red de oficios en constante crecimiento

    Esta nueva propuesta se suma a la variada oferta de capacitaciones en oficios que lleva adelante la cartera provincial desde el inicio de la gestión. Actualmente, el programa incluye espacios formativos en preceptoría, herrería, soldadura, barbería, peluquería y estética de manos y uñas.

    Al respecto, la directora del área, Daniela Merlo, destacó la importancia de estas acciones para fortalecer el entramado social: "El compromiso de este gobierno incluye la formación de recursos humanos capacitados para dar respuestas de calidad a una problemática compleja y el desarrollo de canales reales de inclusión social". La meta central es asegurar que ninguna persona que atraviese una situación de consumo problemático quede fuera del tejido de contención en la provincia de San Juan.

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