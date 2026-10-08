    • 8 de octubre de 2026 - 13:31

    Paro de colectivos: qué pasará con las clases en San Juan durante el segundo día de la medida

    El Ministerio de Educación informó qué pasará con las faltas y tardanzas para quienes dependan del transporte público y no puedan llegar a las escuelas.

    Ante el paro de colectivos, qué pasara con las clases en San Juan

    Ante el paro de colectivos, qué pasara con las clases en San Juan

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    Desde la cartera educativa señalaron que las tardanzas y las inasistencias estarán justificadas para estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio que no hayan podido llegar a las escuelas debido a que su traslado depende exclusivamente del transporte público.

    La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como de gestión privada. La justificación se mantendrá mientras continúe la retención del servicio y siempre que se trate de personas cuyo único medio de traslado sea el colectivo.

    Además, el Ministerio de Educación estableció que no se dictarán temas nuevos ni se tomarán evaluaciones durante estas jornadas para quienes no hayan podido asistir debido a las dificultades generadas por el paro. En caso de que hubiera evaluaciones previstas, deberán ser reprogramadas para esos estudiantes.

    Mientras tanto, en las escuelas se realizarán actividades de repaso destinadas a los alumnos que sí pudieron concurrir a clases. También se aplicará el Plan de Contingencia establecido por la Resolución N° 12277-ME-2024, según lo informado oficialmente.

    De esta manera, las clases continúan, aunque con una modalidad adaptada a las dificultades que provoca la falta de transporte público. La medida busca contemplar tanto a quienes lograron llegar a las instituciones como a quienes no pudieron hacerlo por depender exclusivamente de los colectivos.

    El Ministerio de Educación aclaró que estas disposiciones seguirán vigentes mientras se mantenga la retención de servicios de la UTA, por lo que cualquier modificación en la situación del transporte podrá generar nuevas definiciones para la actividad escolar.

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