Parque Sarmiento: con liberación de especies y concursos infantiles se realizará el Festival de las Aves

La tercera edición de este festival se realizará en el Parque Sarmiento, departamento Zonda, el próximo 17 de octubre con actividades para toda la familia.

El Parque Sarmiento, en Zonda, recibe la 3ª edición del Festival de las Aves.

El Parque Sarmiento será nuevamente escenario de una jornada dedicada a la conservación, la educación ambiental y el disfrute en familia. El próximo sábado 17 de octubre de 2026, se llevará a cabo la tercera edición del Festival de las Aves, un evento libre y gratuito que busca poner en valor la riqueza ornitológica del humedal sanjuanino.

La jornada combinará conocimiento científico, expresión artística, actividades recreativas y acciones directas de preservación del ecosistema, consolidándose como una de las citas anuales más relevantes para el ecoturismo regional. Con un variado cronograma que incluye liberación de fauna rehabilitada, concursos infantiles, paseos guiados por el humedal y la destrucción de tramperos decomisados, el área protegida Parque Sarmiento celebrará su biodiversidad.

Un cronograma para toda la familia El evento dará inicio a primera hora de la mañana y mantendrá un ritmo continuo de propuestas formativas y participativas:

A las 8,30 y 9,30. Talleres de observación: los especialistas del Club de Observadores de Aves (COA San Juan) dictarán la charla teórico-práctica "Introducción a la Observación de Aves". La capacitación ofrecerá pautas clave para identificar especies nativas, interpretar sus comportamientos y utilizar adecuadamente el equipo de avistaje en campo.

los especialistas del Club de Observadores de Aves (COA San Juan) dictarán la charla teórico-práctica "Introducción a la Observación de Aves". La capacitación ofrecerá pautas clave para identificar especies nativas, interpretar sus comportamientos y utilizar adecuadamente el equipo de avistaje en campo. De 9 a 11. Arte infantil: se desarrollará el concurso de pintura "El Color de Las Aves", destinado a menores de 12 años. La organización proveerá temperas y materiales para que niños y niñas plasmen en lienzo las siluetas de la avifauna autóctona y los paisajes del parque. Las tres obras más destacadas recibirán premios especiales.

se desarrollará el concurso de pintura "El Color de Las Aves", destinado a menores de 12 años. La organización proveerá temperas y materiales para que niños y niñas plasmen en lienzo las siluetas de la avifauna autóctona y los paisajes del parque. Las tres obras más destacadas recibirán premios especiales. De 9 a 11. Vuelo libre: tendrá lugar el concurso de barriletes "Volando Alto", pensado para menores de 14 años. La actividad invita a remontar barriletes dentro del área protegida, con reconocimientos especiales para aquellos diseños que rindan homenaje de forma creativa a las aves del humedal.

tendrá lugar el concurso de barriletes "Volando Alto", pensado para menores de 14 años. La actividad invita a remontar barriletes dentro del área protegida, con reconocimientos especiales para aquellos diseños que rindan homenaje de forma creativa a las aves del humedal. Exposición fotográfica: durante todo el evento se exhibirán las diez mejores imágenes seleccionadas en el certamen de fotografía iniciado el pasado 23 de septiembre, en conmemoración del 46° aniversario de la creación del Parque Sarmiento. Cabe destacar que la nómina oficial de ganadores se dará a conocer el martes 13 de octubre.

durante todo el evento se exhibirán las diez mejores imágenes seleccionadas en el certamen de fotografía iniciado el pasado 23 de septiembre, en conmemoración del 46° aniversario de la creación del Parque Sarmiento. Cabe destacar que la nómina oficial de ganadores se dará a conocer el martes 13 de octubre. A las 11,30. Simbolismo y conservación: llegará el momento más emotivo de la jornada con la liberación de aves de especies autóctonas que fueron rescatadas y que superaron sus procesos de rehabilitación. De manera simultánea, se procederá a la destrucción masiva de jaulas y tramperos incautados en operativos contra la captura y venta ilegal de fauna silvestre.

llegará el momento más emotivo de la jornada con la que fueron rescatadas y que superaron sus procesos de rehabilitación. De manera simultánea, se procederá a la incautados en operativos contra la captura y venta ilegal de fauna silvestre. A las 12. Cierre de premiación: se realizará la entrega formal de reconocimientos y premios a los ganadores de todos los concursos desarrollados durante la mañana. Ecoturismo y compromiso en Parque Sarmiento A lo largo de toda la jornada, los Agentes de Conservación del parque liderarán recorridos guiados de aproximadamente 30 minutos por los senderos del humedal, permitiendo a los visitantes apreciar la flora y fauna local mientras comprenden la dinámica hídrica y la función ecológica de esta reserva ambiental.

El predio contará además con un sector ferial que albergará a emprendedores y artesanos de la zona, junto a stands informativos de las distintas áreas de la Secretaría de Ambiente y de la Escuela Agrotécnica de Zonda, reafirmando el vínculo entre educación, comunidad y sustentabilidad.