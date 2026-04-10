    • 10 de abril de 2026 - 11:13

    PET-Cerebro, el nuevo servicio del CEMEC que marcará un antes y un después en tratamientos de demencias, Alzhéimer y Parkinson

    El centro que se especializa en diagnóstico por imágenes de alta complejidad sumará un nuevo servicio en las próximas semanas. La novedad que será un gran avance en diagnósticos y tratamientos en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El CEMEC (Centro de Estudios para Enfermedades Crónicas) desde su funcionamiento representó un cambio radical en lo que es la salud en San Juan y la posibilidad de realizar estudios avanzados gracias a la medicina nuclear tras la adquisición del tomógrafo PEP-CT. Ahora, ultiman detalles para lo que será un paso más en el avance de la institución, y es la incorporación del servicio PET-Cerebro.

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    El doctor Gustavo Ortiz, director del CEMEC, explicó a DIARIO DE CUYO que el nuevo servicio consiste en la aplicación de medicina nuclear en el cerebro. “Podremos investigar más y predecir todas las demencias, pudiendo realizar diagnósticos tempranos que ayuden a rehabilitar las funciones cognitivas para retrasar la aparición de los síntomas de las patologías”, detalló el profesional.

    De esta manera, gracias a la posibilidad de contar con diagnósticos por imágenes de alta complejidad, se podrá detectar con mayor precisión tumores cerebrales, casos de epilepsia, Parkinson, Alzheimer y cualquier forma de demencia. Lograr un diagnóstico temprano y detallado permitirá desarrollar tratamientos más efectivos, retrasando y revirtiendo en algunos casos los síntomas.

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    Para avanzar en el desarrollo de la nueva prestación que tendrá el CEMEC, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud para la contratación de un especialista de Mendoza que es autoridad en Latinoamérica sobre los estudios de medicina nuclear cerebral. En la previa, se llevará a cabo una jornada científica donde se dará difusión sobre el nuevo servicio a los médicos sanjuaninos.

    Conforme adelantó el doctor Ortiz, la intención es que esté operativo el servicio para la realización de los estudios sobre fines de abril y principio de mayo.

    La nueva propuesta del CEMEC representa sin duda un avance más que significativo en lo que es la medicina en la provincia. No solo se podrán realizar estudios de alta complejidad aplicados a la oncología permitiendo la detección de tumores en estadios muy tempranos; sino que además permitirá el avance en lo que es la salud cerebral y la detección temprana de patologías que, no solo generan un gran deterioro cognitivo sino que además, son tema de preocupación para la comunidad científica.

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