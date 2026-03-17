Prevén fuerte viento y posibles chaparrones este martes 17 de marzo en San Juan

Este martes 17 de marzo, San Juan tendrá una jornada templada a cálida, con condiciones variables a lo largo del día, según datos relevados del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes, estiman que la máxima ascenderá hasta los 28°C.
Este martes 17 de marzo, San Juan tendrá una jornada templada a cálida, con condiciones variables a lo largo del día, según datos relevados del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 20°C y sin probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde, se espera un leve aumento de la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones aislados (10% a 40%) y una temperatura máxima que alcanzará los 28°C. En tanto, por la noche volverán las condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y registros térmicos cercanos a los 23°C.
Uno de los datos más relevantes será el viento del sector sudeste, con velocidades entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja hacia el final del día.
El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.
La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.