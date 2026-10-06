Producción: casi se triplicó la cantidad de proyectos postulados para el Concurso Innovación Startup

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación , a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, cerró la convocatoria del Concurso Innovación Startup 2026 con una destacada respuesta: se presentaron 115 proyectos, casi triplicando los 41 registrados en la edición 2025.

Germán Von Euw , secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, dijo que el crecimiento de la convocatoria refleja el interés por desarrollar y fortalecer proyectos innovadores con base científica y/o tecnológica y perfil de startup, con potencial de crecimiento, escalabilidad e impacto. ‘Este incremento en la participación también puede entenderse como un indicador del creciente dinamismo del ecosistema provincial y del trabajo que se viene desarrollando desde la gestión del gobernador Marcelo Orrego para estimular, fortalecer y acompañar la innovación y los emprendimientos basados en conocimiento’, sostuvo el funcionario.

Entre las propuestas inscriptas en el concurso se destaca la presencia de iniciativas vinculadas a sectores estratégicos para el desarrollo provincial, como la minería, la agroindustria, el uso eficiente del agua y la energía , además de tecnologías digitales, inteligencia artificial y otros campos de la economía del conocimiento. Son proyectos orientados a resolver problemáticas y necesidades concretas de estos sectores mediante la incorporación de conocimiento, tecnología e innovación, generando valor agregado y nuevas soluciones.

A su vez, por el perfil y las características de los proyectos postulados, muchas de estas soluciones presentan potencial para escalar y proyectarse hacia otros mercados , permitiendo que respuestas desarrolladas a partir de desafíos locales puedan trascender las fronteras provinciales y alcanzar un impacto nacional e internacional.

Miningtech: se postularon 41 proyectos relacionados a la tecnología innovación digital y automatización aplicadas a la industria minera. Representan el 41,7% del total de los proyectos.

se postularon 41 proyectos relacionados a la tecnología innovación digital y automatización aplicadas a la industria minera. Representan el 41,7% del total de los proyectos. Agrotech: se postularon 34 proyectos relacionados a la tecnología e innovación aplicadas al agro. Represental el 29,6% del total de los proyectos.

se postularon 34 proyectos relacionados a la tecnología e innovación aplicadas al agro. Represental el 29,6% del total de los proyectos. Biotecnología: se postularon 14 proyectos que representan el 12,2% del total.

se postularon 14 proyectos que representan el 12,2% del total. Climatech: se postularon 13 proyectos relacionados a la tecnología e innovación aplicadas al clima (incluye gestión y uso eficiente del agua) que representan el 11,3% del total de los proyectos.

se postularon 13 proyectos relacionados a la tecnología e innovación aplicadas al clima (incluye gestión y uso eficiente del agua) que representan el 11,3% del total de los proyectos. Energía: se postularon 6 proyectos referidos a la generación y uso eficiente de la energía que representan el 5,2% del total de los proyectos.

Innovación y promoción de proyectos

El concurso se desarrolla en el marco del Programa Innovación con Impacto y busca identificar y promover proyectos con potencial de convertirse en startups o emprendimientos de alto impacto, favoreciendo su desarrollo, validación, crecimiento y escalabilidad. Esta iniciativa es coordinada por la Dirección de Transferencia e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y forma parte de las herramientas que la Provincia viene impulsando para fortalecer el ecosistema de innovación, acompañar proyectos basados en conocimiento y generar nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

Tras la etapa de evaluación y preselección, los proyectos que avancen participarán de un Pitch Day, donde se seleccionarán los cinco ganadores. Cada uno recibirá $5 millones destinados al desarrollo del proyecto y asistencia técnica especializada con un proceso de incubación personalizado, adaptado a su grado de madurez y necesidades.

Con esta convocatoria, casi se triplica la participación de la edición anterior, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso con la innovación, el conocimiento y el desarrollo de nuevas soluciones, fortaleciendo las condiciones para que los proyectos surgidos en la provincia puedan transformar desafíos locales en oportunidades de crecimiento y proyección hacia nuevos mercados.