Profundo dolor en San Juan por la muerte de María Agustina Silva

La joven de 32 años, hermana de la periodista de Telesol Maru Silva, atravesaba una enfermedad renal y esperaba un trasplante.

Una luchadora. Así podría describirse a María Agustina Silva, la joven de de 32 años que después de varios años de lucha contra su enfermedad, falleció este sábado por la noche. Su fallecimiento generó una profunda conmoción en la comunidad sanjuanina. La joven era hermana de la periodista Maru Silva, integrante del programa DQE que se emite por Telesol.

Agus atravesaba desde hacía años un delicado estado de salud producto de una enfermedad renal que la había llevado a someterse a continuos tratamientos de hemodiálisis. En los últimos días, su situación había despertado una fuerte cadena de oraciones en redes sociales, donde familiares, amigos y conocidos pedían por su recuperación.

La noticia fue confirmada por su entorno cercano y rápidamente generó muestras de dolor y acompañamiento. A través de sus redes sociales, su hermana la despidió con un mensaje cargado de emoción: “Y te fuiste con Mamá... HERMANA DE MI ALMA!!! Te voy a extrañar toda la vida!!!”.

María Agustina había iniciado años atrás una lucha por acceder a un trasplante de riñón. Según había relatado Maru Silva en su momento a este medio, la enfermedad fue detectada en un estado avanzado, lo que derivó en la necesidad de diálisis permanente. Esta situación impactó de lleno en su vida cotidiana, ya que le impedía desarrollar su profesión como auxiliar en Criminalística y Criminología.

En 2019 había ingresado a la lista de espera del Incucai, pero el órgano nunca llegó. Si bien en el último año había tenido una mejoría y había vuelto a hacer baile, una de sus pasiones, en el último tiempo, su estado de salud se había agravado.