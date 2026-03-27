    • 27 de marzo de 2026 - 14:18

    Rawson conmemora la visibilidad trans con una actividad que invita al debate y la reflexión comunitaria

    El evento será el próximo martes, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans. Los detalles de la actividad gratuita abierta a la comunidad.

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    Por Celeste Roco Navea

    El próximo martes 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans y en ese contexto desde la Municipalidad de Rawson estarán llevando a cabo el mismo día una actividad que invita a la reflexión, el debate y el compartir información con el propósito de visibilizar las realidades que atraviesan las personas que por su elección resultan ser juzgadas y marginadas.

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    La actividad cuenta con la organización de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral de la Municipalidad de Rawson. Cabe destacar que el departamento del Gran San Juan es uno de los pocos en la provincia que aborda la diversidad con distintas acciones en pos de acompañar a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ como también a mujeres del departamento ante distintos requerimientos.

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    Para conmemorar y reflexionar sobre la visibilidad trans, desde el área municipal invitan a la comunidad a la exhibición de la película Mía, una producción nacional estrenada en 2011 escrita y dirigida por Javier Van de Couter, que destaca por su sensibilidad y profundidad al abordar la vida de una mujer trans en situación de vulnerabilidad. “Es una película que ví en algún momento y refleja lo que muchas mujeres pasamos en nuestra transición. La película habla del ser humano hacia adentro, la capacidad, de cómo ayudar a la otra persona”, comentó a DIARIO DE CUYO Cleo Ceballos, miembro del equipo de Mujer, Género y Diversidad de Rawson.

    Posterior a la exhibición de la película se abrirá el espacio para un conversatorio, donde no solo se pondrá sobre la mesa el tema abordado por el film, sino también ejemplos reales de lo que atraviesan en la actualidad tanto las personas trans en particular como la comunidad LGBTIQ+ en particular. Cleo destacó además que se habrá un fuerte hincapié en enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en sífilis, debido al aumento de casos que se está dando tanto en homosexuales como en heterosexuales. Al respecto comentó: “Vamos a enfocarnos mucho en el uso de preservativos, en dónde hacerse los estudios y detalles sobre los tratamientos”.

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    Desde el área, que también tendrá presencia durante la tercera edición del Festival por la Visibilidad Trans, esperan que la comunidad se sume a la invitación, se interioricen sobre algunas realidades actuales que siguen sucediendo y se pueda de manera comunitaria abordar la temática desde la tolerancia y el cero prejuicio.

    Visibilidad Trans en Rawson y un evento para toda la familia

    La actividad se desarrollará el próximo martes 31 de marzo, desde las 18 horas en la Galería San Martín (ex Coloso), en Rawson, ubicado en República del Líbano 612 oeste. La entrada es libre y gratuita y es una actividad abierta a toda la comunidad.

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