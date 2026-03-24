San Juan se prepara para el 3° Festival por la Visibilidad Trans que llega con una interesante diversidad de propuestas

Será el 28 de marzo desde las 18 horas en el Conte Grand. Desfile, charlas, stands informativos y muchos atractivos más para conmemorar la visibilidad trans.

El 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y en ese marco, en la previa a una fecha tan importante para la comunidad LGBTIQ+, San Juan tendrá su tercer festival apuntado a remarcar el valor de una vida sin prejuicios, concientizando contra la transfobia. Con la organización de Cultura Drag y el acompañamiento del Consejo Provincial de Diversidad de la provincia, el espacio de celebración promete una amplia variedad de actividades.

Mariana Castro, presidenta del Consejo e integrante de la cooperativa Cultura Drag, detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO la importancia de poder sostener estos espacios y en particular este tipo de celebraciones que reconocen el activismo que hay dentro de la comunidad y en donde también se comparte información que ayuda a derribar prejuicios y tabúes. Es por ello que desde hace un tiempo vienen programando lo que será el 3° Festival por la Visibilidad Trans.

El festival tendrá lugar el 28 de marzo, con actividades durante la tarde. Dentro de las propuestas el público podrá tomar contacto con distintos stands institucionales que estarán compartiendo información, como por ejemplo las áreas de género de la Provincia, Pocito y Rawson. También estará presente el Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, entregando folletería y realizando testeos a quienes lo soliciten. A los stands se sumará una feria de emprendedores de la comunidad, quienes compartirán sus creaciones.

image Por su parte, el escenario estará cargado de propuestas y dinámicas para todos los gustos. Se desarrollarán entrevistas en vivo, a cargo de Marcela Rouge, a distintas personalidades de la comunidad que luchan por la visibilidad trans en la provincia. En sus testimonios, compartirán detalles sobre la lucha, los derechos adquiridos, los que están en riesgo y lo que falta para lograr una equidad que no represente un riesgo para la persona trans.

El arte dirá presente de la mano de shows en vivo y la presencia de Kiki San Juan, quienes llevarán a cabo una session y un conversatorio.