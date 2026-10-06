    • 6 de octubre de 2026 - 18:11

    Rawson: el fuego consumió un predio con materiales inflamables y obligó a los vecinos a evacuar la zona

    Una imponente columna de humo negro alertó a los vecinos del Gran San Juan durante la siesta de este martes. Bomberos y policía trabajaron en el lugar para controlar las llamas.

    Foto: Gentileza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante incendio desatado este martes por la siesta en una propiedad de Villa Las Rosas, en el departamento Rawson, generó momentos de profunda tensión y obligó a realizar la evacuación preventiva de varias viviendas linderas.

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    El foco ígneo se registró en las inmediaciones de calle Lemos y Alem, donde el fuego avanzó con rapidez sobre un predio que contenía diversos elementos inflamables. La magnitud del siniestro provocó una densa columna de humo negro que se elevó varios metros y pudo divisarse con nitidez desde distintos puntos del Gran San Juan.

    Operativo de emergencia y evacuación preventiva

    Ante la rápida propagación de las llamas impulsada por el material combustible presente en el lugar, se desplegó un amplio operativo de seguridad en una zona de alta circulación urbana.

    Hasta el sector se desplazó una dotación del Cuartel de Bomberos de la Policía de San Juan, que trabajó intensamente para circunscribir el fuego, apagar los focos secundarios y evitar que alcanzara inmuebles vecinos. En simultáneo, efectivos de la Seccional 24ª montaron un operativo de seguridad que incluyó cortes totales de tránsito para agilizar el ingreso y la salida de los vehículos de emergencia.

    Como medida preventiva indispensable para resguardar la integridad física de los habitantes, algunos vecinos debieron ser desalojados de manera temporal debido a la proximidad y toxicidad del humo.

    Pericias en curso y evaluación de daños

    Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas heridas ni informaron el saldo exacto de los daños materiales sufridos en el predio afectado, datos que se conocerán con precisión una vez concluidas las pericias de rigor.

    Al cierre de esta edición, los bomberos continuaban realizando tareas de enfriamiento en el terreno, mientras que las restricciones vehiculares en el sector se mantuvieron de manera preventiva hasta asegurar totalmente la zona.

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