Rawson: el fuego consumió un predio con materiales inflamables y obligó a los vecinos a evacuar la zona

Una imponente columna de humo negro alertó a los vecinos del Gran San Juan durante la siesta de este martes. Bomberos y policía trabajaron en el lugar para controlar las llamas.

Un importante incendio desatado este martes por la siesta en una propiedad de Villa Las Rosas, en el departamento Rawson, generó momentos de profunda tensión y obligó a realizar la evacuación preventiva de varias viviendas linderas.

El foco ígneo se registró en las inmediaciones de calle Lemos y Alem, donde el fuego avanzó con rapidez sobre un predio que contenía diversos elementos inflamables. La magnitud del siniestro provocó una densa columna de humo negro que se elevó varios metros y pudo divisarse con nitidez desde distintos puntos del Gran San Juan.

Operativo de emergencia y evacuación preventiva Ante la rápida propagación de las llamas impulsada por el material combustible presente en el lugar, se desplegó un amplio operativo de seguridad en una zona de alta circulación urbana.

Hasta el sector se desplazó una dotación del Cuartel de Bomberos de la Policía de San Juan, que trabajó intensamente para circunscribir el fuego, apagar los focos secundarios y evitar que alcanzara inmuebles vecinos. En simultáneo, efectivos de la Seccional 24ª montaron un operativo de seguridad que incluyó cortes totales de tránsito para agilizar el ingreso y la salida de los vehículos de emergencia.

Como medida preventiva indispensable para resguardar la integridad física de los habitantes, algunos vecinos debieron ser desalojados de manera temporal debido a la proximidad y toxicidad del humo.