Rawson: llega una nueva edición del operativo gratuito de anteojos "Te veo bien"

El programa provincial "Te veo bien" desembarcará este viernes en Médano de Oro para ofrecer controles oftalmológicos gratuitos y la entrega de anteojos recetados a vecinos sin obra social de Rawson.

Este viernes 9 de octubre, los vecinos del departamento Rawson tendrán una nueva oportunidad para acceder a controles oftalmológicos gratuitos y a la entrega de anteojos recetados. El operativo se enmarca en el programa provincial “Te veo bien”, gestionado a través de la Dirección de Asistencia.

La atención se llevará a cabo de 8:00 a 12:00 horas en las instalaciones de la Unión Vecinal de Médano de Oro, ubicada sobre la calle 20 de junio, entre Gabriela Mistral y Ramón Franco (frente a la plaza Bolaños).

¿Cómo funciona el operativo y quiénes pueden acceder? La iniciativa está orientada fundamentalmente a personas desde los 6 años en adelante que no cuenten con cobertura de obra social, con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a la salud visual en toda la provincia.

Un equipo de especialistas en oftalmología se encarga de realizar los controles, la toma de parámetros y las graduaciones visuales para detectar si el paciente necesita corrección.

Una vez diagnosticada la necesidad de lentes, las personas pueden seleccionar el marco que prefieran para completar el proceso de confección. La asistencia contempla la entrega de anteojos con corrección tanto para visión cercana como lejana, abarcando opciones monofocales y bifocales.