Rawson vive su Feria del Libro y este sábado llega una noche con grandes shows

La 17ª Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro completó este viernes su primera jornada en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, donde estudiantes, docentes, escritores, artistas, instituciones y vecinos participaron de distintas propuestas vinculadas con la literatura, la educación, la tecnología y la cultura.

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Bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad” , la feria convirtió a Rawson en un punto de encuentro para distintas expresiones culturales. La actividad continuará este sábado 3 de octubre con una agenda que se extenderá desde la mañana hasta la noche y tendrá como cierre una serie de shows en el Escenario Central.

Uno de los principales espacios de la primera jornada fue Sentir Nacional , que reunió presentaciones y disertaciones. Entre las propuestas se destacó Santiago Liaudat con “Leer a León XIV – Magnifica Humanitas”, mientras que Mario Breu presentó “Rec & Roll”, una exposición vinculada con la historia de la grabación y el sonido del rock nacional.

También participaron Nahuel Sosa y Pablo Bercovich con “Planificación o dependencia. El desarrollo nacional, de la calle al palacio” , mientras que Matías Kulfas presentó “Producir en la globalización”. La jornada incluyó además talleres, actividades de escritores locales, propuestas vinculadas a pueblos originarios, orientación laboral, salud y primeros auxilios.

Los espacios Futura, Forum y Literario Mario Pérez también concentraron distintas actividades, junto con librerías, editoriales, bibliotecas, instituciones y organizaciones que ofrecieron propuestas relacionadas con educación, formación laboral, emprendedurismo, ambiente, turismo, tecnología y participación comunitaria.

Una agenda cargada para este sábado

La segunda jornada comenzará desde temprano. En Sentir Nacional, a las 9, Eliana Porras y Fabián Cabañes estarán al frente del VI Encuentro DAI, “Desafíos y oportunidades de la IA en los docentes DAI”. A las 11 será el turno de Felicitas Bonavitta, quien presentará su libro “La Casta”.

Durante la tarde se sucederán distintas presentaciones. Mariano Ciafardini y Marcelo Rodríguez expondrán sobre la continuidad de la historia y la explicación marxista del fenómeno de la República Popular China, mientras que Marcelo Rodríguez y Alexia Masholder presentarán una edición especial de “Cuadernos Marxistas” por el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz.

La programación continuará con Laura Estela Cornejo, Adriana González de Frau, Julio Conte Grand, la Sociedad Argentina de Escritores Filial San Juan, Damián Villaverde y el Slam Poético del Grupo Reloj de Arena, entre otras propuestas.

En Futura, las actividades comenzarán a las 10 con Laura Ramírez y “Comenzar de Nuevo”. También habrá un Encuentro Provincial de Guitarras, una charla sobre la figura de Mercedes Sosa, talleres de guitarra, danzas tradicionales, folklore y teatro.

La tecnología y los videojuegos también tendrán su espacio. Desde las 16 se desarrollará el Campeonato Free Fire “Los Pibes al corte”, mientras que durante la tarde se sumarán el Taller de Cuerdas y Orquesta Municipal, el Coro Municipal de Rawson y el Coro de Adultos Mayores “Alma de Canto”. A las 19, Juan Marcos Tripolone brindará una charla sobre inteligencia artificial, lectura y sedentarismo cognitivo.

Por su parte, el Espacio Forum tendrá una agenda enfocada en producción, tecnología y economía. Entre las propuestas figuran charlas sobre comercio electrónico, agro, geopolítica económica, finanzas, automatización e inteligencia artificial y la industria de los videojuegos.

Música y espectáculos para el cierre

La jornada tendrá además una importante programación artística en el Escenario Central, que comenzará a las 15 con la Competencia de Free Style del programa “No es Joda”.

La música continuará desde las 18 con Fizz Rock, Eduardo de Cabrera, el Taller de Tango de la UNSJ y Los Guapos del Abasto. Luego será el turno de la Red de Cultura en Movimiento, mientras que Jardín de Rock presentará a las bandas WHAT!? y CALAVERAS NEGRAS.

A las 20 se realizará el acto de cierre de la Feria, acompañado por la elección de la Emprendedora Departamental del Sol y la participación de Amazonas, Circo Flama y La Pericana.

La noche continuará con una grilla musical que tendrá como protagonistas a La Nota, OMEGA, La Oveja Negra y los García y Huaykil. La Nota subirá al escenario a las 20:45, OMEGA actuará a las 21:30, La Oveja Negra y los García lo harán a las 22:30 y Huaykil tendrá a su cargo el cierre desde las 23:30.

De esta manera, La Superiora será nuevamente el punto de encuentro este sábado, con una propuesta que combina libros, pensamiento, educación, innovación, producción, tecnología y espectáculos para públicos de distintas edades. La organización invita a los vecinos de Rawson y de toda la provincia a participar de la segunda jornada de esta 17ª edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro.

Fotos: Municipalidad de Rawson.