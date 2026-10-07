Recolectaron más de 8 toneladas de basura electrónica y pilas en una campaña clave

La última edición de la campaña de recolección de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE) dejó cifras récord en la provincia. La iniciativa, impulsada por el Colegio Central Universitario en conjunto con la Secretaría de Ambiente, logró recuperar 8.270 kilos de RAEE y 61 kilos de pilas en desuso.

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Este importante volumen de materiales logró ser apartado del circuito habitual de recolección de basura, permitiendo un tratamiento diferenciado, clave para avanzar hacia modelos de economía circular en la región.

La masiva respuesta de la comunidad permitió recolectar desde pequeños electrodomésticos y juguetes electrónicos hasta equipos informáticos completos (computadoras, notebooks, CPU, monitores, tablets), además de televisores, equipos de audio, telefonía y consolas.

Todos los elementos acopiados son derivados al PTA, donde se centraliza la gestión, recuperación y valorización. La Secretaría de Ambiente ya cuenta con experiencia exitosas de procesamiento y comercialización de estos materiales electrónicos recuperados.

Durante este 2026, la gestión ambiental profundizó el enfoque de transformar los residuos en recursos, integrando la protección ambiental al desarrollo estratégico de San Juan.

¿Dónde descartar RAEE y pilas en San Juan?

Para quienes no pudieron participar de la última jornada realizada el pasado 3 de octubre, la provincia mantiene habilitados puntos de recepción permanentes y periódicos:

Contenedor municipal: Ubicado en el predio de la Municipalidad de Capital (sobre calle 25 de Mayo, frente al Palomar).

Programa Cambio Verde: Disponible cada tercer sábado de mes en el marco de la Feria Agroproductiva, ideal para entregar este tipo de residuos especiales de manera segura.

Estas acciones reafirman el compromiso institucional y ciudadano con una gestión de residuos orientada a generar resultados concretos, con impacto directo en el cuidado ambiental y en la planificación urbana de las próximas décadas.