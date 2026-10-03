    • 3 de octubre de 2026 - 20:32

    Récord de traductores de idiomas matriculados de San Juan y su vinculación con la actividad minera

    En poco más de cinco meses se sumaron 18 profesionales al Colegio, incluidos especialistas de otras provincias. El mayor requerimiento de las empresas vinculadas a la minería despertó el interés de profesionales en matricularse.

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    Diario de Cuyo | Celeste Roco Navea
    Por Celeste Roco Navea

    La expansión de la actividad minera en San Juan comienza a reflejarse en profesiones vinculadas de manera indirecta al sector. Una de ellas es la de los traductores públicos e intérpretes, que en los últimos meses registró un crecimiento inusual en la cantidad de profesionales que decidieron matricularse en la provincia, para así, poder prestar servicios dentro del marco de lo que exige la práctica.

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    Desde el 17 de abril, cuando asumió la actual gestión del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan bajo la conducción de Lorena Garay Pellice, 18 traductores se matricularon. El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con el historial de la institución. "Es un récord, porque teníamos 69 que se matricularon a lo largo de 21 años", explicó a DIARIO DE CUYO Garay Pellice.

    Para la titular de la entidad, el movimiento de la minería en la provincia "ha hecho huella" en la profesión. De hecho, entre los nuevos matriculados hay profesionales que residen en San Juan, pero también traductores de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y La Rioja que realizaron el trámite de manera remota.

    El mayor requerimiento llega desde la minería

    Las empresas vinculadas a la actividad minera se encuentran entre las que más consultas realizan al Colegio. Según Garay Pellice, el requerimiento se concentra principalmente en traducciones de inglés y chino, dos idiomas que adquieren relevancia en un contexto de creciente actividad y vinculación internacional.

    La demanda, sin embargo, no se limita al sector minero. La presidenta del Colegio señaló que los profesionales también están encontrando trabajo en otras áreas y que existen idiomas con poca oferta de especialistas en la provincia. Un ejemplo es el francés, ya que actualmente San Juan no cuenta con traductores matriculados de ese idioma.

    El crecimiento de la matrícula también permitió incorporar profesionales especializados en lenguas menos habituales. Entre los nuevos integrantes hay, por ejemplo, una traductora de croata.

    Ampliar la oferta de idiomas en San Juan, el objetivo del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes

    Uno de los objetivos de la actual gestión es continuar sumando profesionales, especialmente en idiomas distintos del inglés. La intención es que la provincia cuente con una nómina más amplia de traductores matriculados y pueda responder a las distintas necesidades que surjan tanto del ámbito empresarial como de otros sectores.

    Para ejercer como traductor público matriculado en San Juan es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos contar con domicilio legal en la provincia y presentar las certificaciones correspondientes. El estatuto del Colegio contempla una alternativa para quienes no tienen residencia en la provincia, y es poder utilizar la dirección de la propia institución.

    Ante las consultas de compañías, el Colegio dispone en su página web de una nómina de traductores matriculados, que permite conocer los profesionales registrados y los idiomas en los que trabajan.

    Garay Pellice aclaró que la institución no funciona como una empresa de traducción ni selecciona profesionales para las compañías. "No sugerimos, solo acercamos la lista de matriculados", explicó.

    Así, el crecimiento de la matrícula aparece como uno de los indicadores del impacto que la actividad minera está generando más allá de los sectores directamente vinculados a los proyectos.

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