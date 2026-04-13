Rivadavia lanzó  'Rivadavia Conecta', una plataforma que agiliza trámites para la actividad comercial

Esta nueva herramienta tecnológica elimina la necesidad de realizar trámites presenciales en el municipio de Rivadavia.

El municipio de Rivadavia lanzó ‘Rivadavia Conecta ’ , una plataforma diseñada para transformar la relación entre el municipio y el sector productivo.

El municipio de Rivadavia avanzó con la modernización administrativa. Lanzó ‘Rivadavia Conecta’, una plataforma diseñada para transformar la relación entre el municipio y el sector productivo. A través del portal rivadaviaconecta.com, los comerciantes ahora pueden obtener su Habilitación Comercial Express de manera totalmente digital. Cabe recordar que en 2025 se inauguró el primer polo comercial en el departamento.

Esta nueva herramienta elimina la necesidad de realizar trámites presenciales en el edificio municipal, permitiendo que el registro de nuevos comercios se realice con un solo click.

polo comercial Con la plataforma 'Rivadavia Conecta', los comerciantes de Rivadavia podrán obtener l Habilitación Comercial Express de manera totalmente digital. Con esta iniciativa, la gestión de Segio Miodowsky busca desburocratizar el Estado, fomentar la inversión local y ahorrar tiempo valioso a quienes impulsan la economía del departamento.

Trámites a la velocidad de un click en Rivadavia Con una interfaz intuitiva y dinámica, ‘Rivadavia Conecta’ centraliza todos los requisitos legales y técnicos en un solo lugar. Los beneficios principales incluyen:

Habilitación Express: gestión inmediata sin esperas ni traslados.

gestión inmediata sin esperas ni traslados. Accesibilidad 24/7: la plataforma está disponible en todo momento desde cualquier dispositivo.

la plataforma está disponible en todo momento desde cualquier dispositivo. Papel cero: un proceso sustentable que digitaliza la documentación necesaria.

un proceso sustentable que digitaliza la documentación necesaria. Fomento a la Inversión: facilidades directas para que nuevos negocios abran sus puertas formalmente en tiempo récord. "Queremos que el comerciante de Rivadavia dedique su energía a crecer y generar empleo, no a llenar formularios en una oficina. Con ‘Rivadavia Conecta’, el municipio se traslada a la pantalla de su computadora o celular’, destacaron desde la gestión municipal.