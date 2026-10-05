Rivadavia realiza un operativo especial de salud animal y jornada de Ecocanje en el Parque Municipal

Para promover la salud pública, la sustentabilidad y el bienestar animal en el departamento, el municipio de Rivadavia, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, realizará un operativo especial de abordaje veterinario y otra edición del programa Ecocanje. Ambas actividades serán en simultáneo este martes 6 de octubre en el Parque de Rivadavia, desde las 14.
Servicios gratuitos para caninos y felinos en Rivadavia
Durante la jornada sanitaria destinada a mascotas, vecinos y vecinas del municipio podrán acceder a una variada oferta de servicios de salud veterinaria totalmente gratuitos:
- Esterilización: Intervenciones quirúrgicas orientadas al control poblacional ético de perros y gatos.
- Chipeo de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP): Identificación mediante microchip en cumplimiento con las normativas vigentes sobre tenencia segura.
- Vacunación antirrábica: Aplicación del esquema anual preventivo para caninos y felinos.
- Desparasitación interna y colocación de pipetas: Tratamientos antiparasitarios para proteger la salud de las mascotas y sus familias.
Información clave sobre turnos:
Para la gestión de turnos y consultas de horarios referidos a la atención veterinaria, los interesados deberán comunicarse telefónicamente al 4305937, en el horario de 8:00 a 12:00 hs.
Ecocanje: reciclaje e intercambio sustentable
En el mismo predio del Parque de Rivadavia y en el horario de 14 a 17, se desarrollará el estand de Ecocanje, una propuesta que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la separación de residuos en origen y la economía circular.
Para participar, las personas interesadas deberán acercar 20 productos reciclables (plásticos, cartón, papel, vidrios o metales) que se encuentren limpios y secos. A cambio de estos materiales, podrán llevarse insumos botánicos para sus hogares, entre los que destacan:
- Plantines ornamentales.
- Plantas suculentas.
- Árboles.
- Compost de producción sustentable.
Compromiso con el ambiente y la comunidad
La iniciativa, impulsada bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky mediante la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Servicios y la Dirección de Medio Ambiente, busca consolidar un espacio participativo donde cuidar a las mascotas sea también una forma de cuidar el entorno. "Cada acción cuenta para construir una comunidad más limpia, saludable y comprometida con el ambiente. Cuidar nuestro entorno también es cuidar a quienes lo habitan", destacaron desde la organización del evento.