Rivadavia realiza un operativo especial de salud animal y jornada de Ecocanje en el Parque Municipal

Este martes 6 de octubre, el municipio de Rivadavia realizará una importante jornada comunitaria enfocada en el cuidado ambiental y la salud de las mascotas.

Se viene un operativo de esterilización de mascotas y de ecocanje en Rivadavia.

Para promover la salud pública, la sustentabilidad y el bienestar animal en el departamento, el municipio de Rivadavia, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, realizará un operativo especial de abordaje veterinario y otra edición del programa Ecocanje. Ambas actividades serán en simultáneo este martes 6 de octubre en el Parque de Rivadavia, desde las 14.

Servicios gratuitos para caninos y felinos en Rivadavia Durante la jornada sanitaria destinada a mascotas, vecinos y vecinas del municipio podrán acceder a una variada oferta de servicios de salud veterinaria totalmente gratuitos:

Esterilización: Intervenciones quirúrgicas orientadas al control poblacional ético de perros y gatos.

Intervenciones quirúrgicas orientadas al control poblacional ético de perros y gatos. Chipeo de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP): Identificación mediante microchip en cumplimiento con las normativas vigentes sobre tenencia segura.

Identificación mediante microchip en cumplimiento con las normativas vigentes sobre tenencia segura. Vacunación antirrábica: Aplicación del esquema anual preventivo para caninos y felinos.

Aplicación del esquema anual preventivo para caninos y felinos. Desparasitación interna y colocación de pipetas: Tratamientos antiparasitarios para proteger la salud de las mascotas y sus familias. Información clave sobre turnos: Para la gestión de turnos y consultas de horarios referidos a la atención veterinaria, los interesados deberán comunicarse telefónicamente al 4305937, en el horario de 8:00 a 12:00 hs.

Ecocanje: reciclaje e intercambio sustentable En el mismo predio del Parque de Rivadavia y en el horario de 14 a 17, se desarrollará el estand de Ecocanje, una propuesta que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la separación de residuos en origen y la economía circular.

Para participar, las personas interesadas deberán acercar 20 productos reciclables (plásticos, cartón, papel, vidrios o metales) que se encuentren limpios y secos. A cambio de estos materiales, podrán llevarse insumos botánicos para sus hogares, entre los que destacan: