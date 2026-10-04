    • 4 de octubre de 2026 - 17:53

    Rivadavia ya tiene nueva Reina del Adulto Mayor, en una emotiva celebración

    En una velada festiva llevada a cabo en el Salón La Cabaña, la representante del Barrio CESAP se quedó con el cetro departamental.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El departamento de Rivadavia vivió una noche inolvidable a puro brillo, emoción y alegría. El Salón La Cabaña fue el escenario elegido para llevar adelante la tradicional elección de la Reina del Adulto Mayor, una propuesta impulsada por la comuna que reunió a vecinos, familias y amigos en un cálido encuentro de camaradería.

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    En un ambiente sumamente festivo, las candidatas fueron las grandes protagonistas de una jornada pensada para poner en valor la experiencia, la vitalidad y el espíritu activo de los adultos mayores de la comunidad, fomentando espacios de participación y encuentro intergeneracional.

    Tras la deliberación y en medio de los aplausos del público presente, Mónica Muggiani, de 64 años y representante del Barrio CESAP, recibió los atributos y fue coronada como la flamante Reina del Adulto Mayor del departamento.

    El podio se completó con la consagración de Susana Durán, de 68 años, quien resultó elegida virreina. Ambas tendrán la responsabilidad de representar a los rivadavienses y acompañar las distintas iniciativas y actividades destinadas a este sector etario.

    Desde la Municipalidad de Rivadavia destacaron que este tipo de políticas y eventos buscan promover una vejez activa, revalorizar el rol de los adultos mayores en la vida social del departamento y fortalecer los lazos comunitarios a través de propuestas que celebran la alegría de vivir.

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