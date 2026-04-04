S.A.B.O.R Sanjuanino, el festival gastronómico se prepara para la segunda edición con muchas sorpresas en la previa

Surgió ante la inquietud de generar un espacio que celebrara la identidad gastronómica de San Juan y tras una primera edición más que exitosa, el festival S.A.B.O.R Sanjuanino ya está listo para una segunda edición que promete superar ampliamente lo que se vivió el año pasado. Así, con fecha confirmada, el lanzamiento del evento se dará este fin de semana largo.

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La invitación es para este domingo en un paisaje maravilloso como es el Dique Punta Negra. Allí se vivirá un anticipo de lo que será el festival. Conforme señalaron desde la organización, a cargo de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de la provincia (AEHGA) y la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, el chef profesional y docente Omar Martínez, la chef y sommelier de té Analía Tello estarán a cargo de la presentación de la segunda edición del festival.

La misma consistirá en la elaboración de empanadas sanjuaninas donde además se compartirán detalles sobre el contenido del festival, que se realizará el próximo 24, 25 y 26 de junio en el Centro Cultural Conte Grand.

Esta acción será la primera de una serie de intervenciones en espacios públicos de la provincia, pensadas para acercar la gastronomía sanjuanina a la comunidad, poner en valor sus productos y tradiciones, y generar experiencias que fortalezcan la identidad local.

El lanzamiento será en el Parque Parador, en el Dique Punta Negra, este domingo 5 de abril desde las 17 horas, con entrada libre y gratuita.

Qué es S.A.B.O.R Sanjuanino, el festival gastronómico que valora la cocina local

La propuesta se concretó el año pasado con el objetivo de rescatar, visibilizar y poner en valor el patrimonio gastronómico de la provincia, resaltando los productos locales como también las elaboraciones de origen sanjuanino.

El nombre del festival no fue una cuestión azarosa, sino que cada sigla significa algo mayor. “Saberes Alimentarios Basados en Orígenes Regionales” es la denominación que se oculta detrás de S.A.B.O.R. Durante la primera edición se contó con la participación de emprendedores gastronómicos y productores agropecuarios de la provincia, quienes exhibieron sus propuestas y compartieron las bondades de sus trabajos.

Además, se realizó el Torneo Federal de Chefs, el Primer Torneo Amistoso Institucional de Gastronomía donde participaron instituciones que se encargan en la formación de chefs y cocineros profesionales, y hubo catas guiadas de productos locales como aceite de oliva y vino.

Qué se espera para la segunda edición de S.A.B.O.R Sanjuanino

Desde la organización señalaron una programación diversa que incluirá:

• Rondas Clasificatorias al Torneo Federal de Chefs de FEHGRA

• Foro académico sobre identidad culinaria sanjuanina

• Torneo de Escuelas de Cocina de San Juan

• Feria de productores y feria gastronómica

• Clases de cocina y de gestión gastronómica

El evento cuenta con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través de los Ministerios de Turismo, Cultura y Deporte, y de Producción, Trabajo e Innovación, además del acompañamiento de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).