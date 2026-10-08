Saltó la banca en la Quiniela de San Juan: con qué número fue

La Caja de Acción Social pagó el 100% de los premios sin aplicar prorrateo tras el Sorteo Vespertino N° 7390 de la Quiniela de San Juan.

En la tarde del miércoles 7 de octubre de 2026, la Quiniela Oficial de San Juan vivió una jornada extraordinaria tras registrarse un nuevo salto de banca con el número 17 en la cabeza durante el Sorteo Vespertino N° 7390. La cifra elegida por miles de apostadores locales provocó una masiva cantidad de aciertos en toda la provincia.

El ambo ganador no salía en la primera posición del turno vespertino desde el pasado 10 de octubre de 2025.