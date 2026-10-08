Saltó la banca en la Quiniela de San Juan: con qué número fue

En la tarde del miércoles 7 de octubre de 2026, la Quiniela Oficial de San Juan vivió una jornada extraordinaria tras registrarse un nuevo salto de banca con el número 17 en la cabeza durante el Sorteo Vespertino N° 7390. La cifra elegida por miles de apostadores locales provocó una masiva cantidad de aciertos en toda la provincia.
El ambo ganador no salía en la primera posición del turno vespertino desde el pasado 10 de octubre de 2025.
Ante la elevada suma requerida para saldar la totalidad de los aciertos de la jornada, la Caja de Acción Social confirmó que abonó el 100% del importe de los premios de manera íntegra, sin recurrir a ningún tipo de prorrateo ni reducción en los montos a cobrar por los ganadores.