San Juan: antes de fin de año estará a pleno la transformación de más de 56 kilómetros en dos rutas clave

El Gobierno de San Juan avanza de manera firme en los proyectos de infraestructura vial para optimizar la conectividad provincial y la seguridad para quienes transitan las calles sanjuaninas. En este contexto, antes de que finalice el año arrancarán los trabajos en la Ruta 20 y la Ruta 40 Norte , según estimaron desde el Ministerio de Infraestructura.

Tras la firma del convenio con la Nación, la provincia cuenta con el aval necesario para intervenir sobre la Ruta Nacional 20 y la Ruta Nacional 40 , aunque se encuentra en la etapa final de aprobación de los proyectos definitivos, lo que podría generar leves variaciones en los plazos estimados por el Ministerio de Infraestructura y que tienen a noviembre y diciembre próximos como los meses de inicio de obras.

Ambas intervenciones comparten características sustanciales en su concepción de modernización: están orientadas a potenciar la seguridad vial, acompañar el crecimiento productivo y minero de la región, y mejorar la calidad de vida de los usuarios. Además, ambas rutas contemplan esquemas de licitación divididos por tramos , incorporación de iluminación integral en calzadas principales y colectoras, mejoras en sistemas de drenaje o alcantarillas, y una fuerte apuesta a la demarcación horizontal y señalización vertical para garantizar un tránsito más seguro.

La obra de la Ruta 20 se estructurará en dos tramos principales: el primero desde calle Gorriti hasta Zapata, y el segundo desde Zapata hasta el ingreso a Caucete. El llamado a licitación para este corredor se prevé entre fines de octubre y principios de noviembre, con un plazo de inicio de obra programado antes de finalizar el año .

Tramo: Calle Gorriti hasta Acceso a Caucete.

Calle Gorriti hasta Acceso a Caucete. Longitud: 24,5 km.

24,5 km. Plazo de ejecución: 36 meses.

36 meses. Inversión: 180 millones de pesos.

180 millones de pesos. Configuración: doble calzada con dos carriles por sentido. Cada calzada tendrá 7,30 metros de ancho, con banquinas, separador central y colectoras laterales para el tránsito local.

doble calzada con dos carriles por sentido. Cada calzada tendrá 7,30 metros de ancho, con banquinas, separador central y colectoras laterales para el tránsito local. Puentes y accesos: se prevén puentes viales en la Rotonda del Gaucho, el acceso al Aeropuerto, el acceso a 9 de Julio y calle La Plata, además de una rotonda partida en el acceso a Caucete. Se construirá también un nuevo puente sobre el río San Juan de aproximadamente 206 metros y ocho vanos (el existente seguirá en servicio).

se prevén puentes viales en la Rotonda del Gaucho, el acceso al Aeropuerto, el acceso a 9 de Julio y calle La Plata, además de una rotonda partida en el acceso a Caucete. Se construirá también un nuevo puente sobre el río San Juan de aproximadamente 206 metros y ocho vanos (el existente seguirá en servicio). Peatones y urbanización: incluye dos pasos peatonales inferiores (cerca de la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir, y próxima a la Escuela Dr. Luis Agote y la Capilla Santa Rosa de Lima), continuidad de recorridos de Red Tulum, y veredas y bicisendas en sectores de Caucete y 9 de Julio.

incluye dos pasos peatonales inferiores (cerca de la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir, y próxima a la Escuela Dr. Luis Agote y la Capilla Santa Rosa de Lima), continuidad de recorridos de Red Tulum, y veredas y bicisendas en sectores de Caucete y 9 de Julio. Iluminación y seguridad: se instalarán 2,160 luminarias nuevas abarcando calzadas principales y colectoras. Como dato de contexto crítico, en los últimos ocho años, una de cada cuatro personas fallecidas en siniestros viales sobre rutas nacionales en San Juan perdió la vida en la RN20.

“Estamos proyectando una ruta preparada para el crecimiento de San Juan, pero sobre todo pensada para la seguridad vial. Una obra que busca cuidar a quienes la transitan todos los días, mejorar la calidad de vida y acompañar a las familias sanjuaninas”, dijo el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, al referirse a la obra en Ruta 20.

La obra en la Ruta Nacional 40 Norte

La transformación de la Ruta 40 Norte se despliega en frentes estratégicos diferenciados. Por un lado, la Sección 5 (Tucunuco–San Roque, en Jáchal) ya concretó la apertura de sobres de su licitación pública el pasado 8 de octubre, con un inicio de obra estipulado para fines de noviembre. Por otro lado, la Sección 1 (Callejón Blanco–calle Rawson, en Chimbas y Albardón) tendrá su apertura de sobres el 23 de octubre, proyectando el inicio de obra para mediados de diciembre.

Datos clave de la Sección 5 (Tucunuco – San Roque)

Longitud: aproximadamente 28 km en el departamento Jáchal.

aproximadamente 28 km en el departamento Jáchal. Presupuesto oficial: $26.103.057.000 (a valores de septiembre de 2026).

$26.103.057.000 (a valores de septiembre de 2026). Plazo de ejecución: 540 días corridos (18 meses).

540 días corridos (18 meses). Características de la obra: ensanche de calzada de 6,30 m a 7,30 m (un carril por sentido), banquinas de 3 metros, repavimentación con concreto asfáltico en caliente, y mejoras integrales en alcantarillas, sifones y drenajes para combatir el fuerte deterioro actual del tramo.

Datos clave de la Sección 1 (Callejón Blanco – calle Rawson)

Longitud: aproximadamente 3,7 km entre Chimbas y Albardón.

aproximadamente 3,7 km entre Chimbas y Albardón. Presupuesto oficial: superior a los 80.000 millones de pesos.

superior a los 80.000 millones de pesos. Plazo de ejecución: 24 meses.

24 meses. Configuración de autovía: cuatro carriles totales (dos por sentido) separados por una barrera de hormigón tipo New Jersey, colectoras pavimentadas a ambos lados, control total de accesos y bicisenda.

cuatro carriles totales (dos por sentido) separados por una barrera de hormigón tipo New Jersey, colectoras pavimentadas a ambos lados, control total de accesos y bicisenda. Obras principales: cuatro puentes nuevos (sobre el río San Juan, calle José Ignacio de la Roza, RP 79 y RP 86), tres alcantarillas de bajo perfil para paso vehicular (en calles Italia y Laprida), terraplenes de tierra armada e iluminación total del corredor.

Los tramos restantes de la traza (Sección 2: Villicum - Calle Rawson, de 12 km; Sección 3: Talacasto - Villicum, de 35 km; y Sección 4: Tucunuco - Talacasto, de 57 km) continúan en etapa de desarrollo de proyecto y aún no cuentan con fechas precisas de licitación.