    • 8 de octubre de 2026 - 17:40

    San Juan busca saldar una deuda histórica: avanzan con la ley de adhesión para abordar la dislexia

    Aunque en el país rige la Ley 27.306 para abordar las Dificultades Específicas del Aprendizaje, San Juan aún no está adherida. La Cámara de Diputados trabaja en un proyecto para garantizar adaptaciones escolares y de salud.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del Día Mundial de la Dislexia, una jornada dedicada a concientizar sobre esta condición que afecta los procesos de lectoescritura, la provincia de San Juan dio un paso clave para saldar una deuda histórica en materia de inclusión educativa y sanitaria.

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    Junto a La Pampa, San Juan es una de las dos únicas jurisdicciones del país que aún no están adheridas a la Ley Nacional 27.306, el marco regulatorio sancionado para garantizar el abordaje integral e interdisciplinario de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). Ante este escenario, la Cámara de Diputados provincial ya trabaja en la redacción de un proyecto de ley de adhesión que incorporará herramientas y normativas adaptadas a la realidad local.

    La iniciativa impulsada por los legisladores Alejandra Leonardo, Enzo Cornejo y Sonia Lascano busca no solo la adhesión formal, sino también dotar a las instituciones educativas y de salud de herramientas concretas para acompañar a los estudiantes con esta condición.

    Cambios en las aulas y trabajo coordinado con Educación

    El proyecto contempla un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación de San Juan para definir mecanismos de aplicación directos en las escuelas. La meta principal es implementar adaptaciones en la enseñanza cotidiana y en las instancias de evaluación sin burocracia innecesaria.

    Entre las medidas prioritarias se destacan:

    Evaluaciones adaptadas: Priorización de exámenes orales sobre los escritos.

    Flexibilización de tiempos: Extensión de los plazos normados para rendir o completar tareas.

    Uso de tecnología: Incorporación de recursos digitales y soportes audiovisuales en el aula.

    Autonomía docente: Se busca aplicar estas adaptaciones de forma directa, sin requerir obligatoriamente la presencia de docentes integradores específicos para cada caso.

    Con este avance legislativo, la provincia busca consolidar un sistema educativo más accesible, equitativo e inclusivo, garantizando que el diagnóstico de dislexia o de cualquier DEA no constituya un obstáculo en las trayectorias escolares de los sanjuaninos.

    Tipos de dislexia y señales de alerta para tener en cuenta

    Aunque suele asociarse únicamente con las dificultades para leer y escribir, la dislexia es un trastorno de origen neurobiológico y hereditario que también puede influir en la coordinación, la organización y la memoria, afectando tanto el rendimiento escolar en niños como el desempeño laboral en adultos.

    Dado que cada persona atraviesa esta condición de manera única, especialistas señalan que la presencia de ciertos signos no constituye por sí sola un diagnóstico, pero sí un indicador para realizar una evaluación profesional. Un paso clave para su abordaje es comprender sus tres variantes principales:

    • Dislexia fonológica: Dificultad para leer palabras desconocidas, donde la persona suele alterarlas o cambiarlas al intentar pronunciarlas.
    • Dislexia superficial: Frecuente en la etapa infantil; se manifiesta en la complicación para reconocer y leer palabras que no forman parte del vocabulario cotidiano.
    • Dislexia mixta o profunda: La forma más compleja de esta condición. Presenta severas alteraciones en la percepción y comprensión, impidiendo leer y escribir con fluidez y llevando al individuo a sustituir palabras sencillas por otras completamente distintas.

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