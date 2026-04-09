San Juan debatirá sobre Parkinson con una jornada cargada de reflexión, danza y encuentro

Se realizará en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson este sábado desde las 10 de la mañana, proponiendo un encuentro abierto a la comunidad. Los detalles.

El próximo 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson, una fecha que permite generar conciencia sobre la enfermedad neurodegenerativa. En ese contexto, desde el Servicio de Neurología del Hospital Rawson y por la Asociación Civil Unidos por el Parkinson se llevará a cabo una jornada de debate, reflexión y encuentro con el fin de compartir con la comunidad los pormenores de una enfermedad que le puede tocar a cualquiera.

La jornada, denominada “Voces que Inspiran III” comenzará a las 10 de la mañana en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Allí, especialistas, pacientes, familiares y quienes deseen ser parte podrán conocer y compartir desde los avances recientes que hay sobre la enfermedad, conocer en primera persona cómo es vivir con Parkinson y aprender sobre las herramientas disponibles para acompañar a una persona que tenga la patología.

La doctora Erika González, integrante del servicio de neurología del nosocomio público será la encargada de llevar adelante la bienvenida a quienes formen parte del encuentro. Posteriormente, el neurólogo Juan Carlos Giugni, especialista en Parkinson y trastornos del movimiento será el primero en compartir información sobre la patología.

Dentro de la jornada se abordarán temáticas tales como nuevos tratamientos, experiencias en primera persona, avances tecnológicos vinculados a la enfermedad y cómo identificarla.

Pero no todo será información. Desde la organización del encuentro detallaron que el arte también será parte de la jornada, de la mano de la danza. El ballet Sembrando Ilusiones estará acompañando la propuesta con un cuadro de folclore, mientras que el broche de oro estará en manos de “Temblor Tango”, posterior a una clase que estará a cargo de Marina Miranda.