San Juan: especialistas nacionales e internacionales debatirán sobre los desafíos del transporte y movilidad

San Juan se prepara para recibir un encuentro académico y profesional de primer nivel. Los próximos 14 y 15 de octubre se llevarán a cabo las Jornadas Internacionales de Transporte y Movilidad, un espacio de debate, análisis y transferencia de conocimientos que reunirá a reconocidos referentes, académicos e investigadores del ámbito provincial, nacional e internacional.
El encuentro es organizado de manera conjunta por la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña (EICAM) y el Departamento de Ingeniería Civil, ambos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan. Esta alianza estratégica busca generar un marco técnico riguroso para discutir las transformaciones profundas que atraviesa la infraestructura vial, la logística urbana y la movilidad sustentable.
Durante el encuentro se abordarán los grandes retos del sector, desde la electromovilidad y la inteligencia tecnológica hasta la logística minera y ferroviaria.
Ejes temáticos y debates estratégicos en San Juan
A lo largo de dos intensas jornadas de trabajo, los conferencistas abordarán problemáticas clave y tendencias globales adaptadas a las realidades locales y regionales. Entre los tópicos principales se destacan:
- Electromovilidad y sostenibilidad. Análisis de las estrategias globales y locales frente a la transición energética en los sistemas de transporte.
- Nuevas tecnologías y automatización. Preparación e integración progresiva de las redes viales existentes para recibir a los vehículos conectados y de conducción autónoma, así como el uso de software avanzado de modelación e intensidad de demanda para la toma de decisiones e infraestructura estratégica.
- Desarrollo regional y logística estratégica. El rol crucial del transporte en la minería del cobre en San Juan, la reactivación e historia del ferrocarril, la conectividad a través de pasos fronterizos internacionales y la planificación e integración territorial metropolitana.
- Infraestructura urbana masiva y estadística aplicada. Lecciones aprendidas en la implementación de corredores masivos como el Metrobus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto con la aplicación de modelos estadísticos para resolver y proyectar fenómenos complejos en la ingeniería de caminos.
Cronograma completo de actividades
Las disertaciones estarán distribuidas durante ambos días en doble turno: por la mañana de 9:30 a 12:30 h y por la tarde de 17,30 a 19,30.
Miércoles 14 de octubre de 2026
Las actividades darán inicio a las 9,30 con la exposición de Paula Cerutti Passoni, quien disertará sobre "Electromovilidad y transición energética". A continuación, a las 10,30, Daniel Bortolín presentará la ponencia "Uso de software de modelación para la planificación en el transporte y la toma de decisiones: importancia de los estudios de demanda". El bloque matutino cerrará a las 11,30 con la participación de Gustavo A. Trigo, con la exposición titulada "El ferrocarril en San Juan, historia y perspectivas de desarrollo futuro".
En la jornada vespertina, las exposiciones se reanudarán a las 17,30 de la mano de Silvia Sudol, quien abordará el tema "Pasos fronterizos: Ejes de la conectividad". Finalmente, a las 18,30, Gustavo Pastor compartirá la conferencia "Integración territorial y movilidad: la experiencia del Área Metropolitana de Mendoza".
Jueves 15 de octubre de 2026
La segunda jornada comenzará a las 9,30 con la disertación de Marcelo Molina sobre la "Situación actual del transporte en San Juan, el cambio normativo y expectativas de desarrollo". Posteriormente, a las 10,30, Alfredo García brindará una conferencia sobre "Cómo preparar progresivamente las redes existentes para los vehículos automatizados y conectados". A las 11,30, Aníbal Altamira desarrollará la presentación "El transporte y la minería del cobre en San Juan", un tema clave para la matriz económica provincial.
Durante la tarde, a las 17,30, Germán Bussi presentará la charla "La experiencia e implementación del Metrobus en el AMBA". El cierre del evento estará a cargo de Henry Hernández Vega, quien a las 18,30 h expondrá sobre las "Aplicaciones de herramientas estadísticas para tratar de comprender mejor fenómenos complejos en ingeniería vial".
Información e inscripciones
El encuentro está dirigido a ingenieros, profesionales de la construcción, planificadores urbanos, docentes, estudiantes universitarios y público interesado en el desarrollo de la movilidad y el transporte.
- Modalidad: presencial y virtual sincrónica (a través de la plataforma Zoom).
- Lugar presencial: Auditorio del Instituto de Energía Eléctrica (IEE), Facultad de Ingeniería, UNSJ.
- Costo: actividad completamente libre y sin costo.
- Inscripción previa: requiere completar previamente el Formulario de Registro en línea.
- Canal informativo: para recibir novedades, actualizaciones del evento y el enlace directo de transmisión de Zoom, los participantes pueden sumarse al Grupo Oficial de WhatsApp.