San Juan: especialistas nacionales e internacionales debatirán sobre los desafíos del transporte y movilidad

San Juan se prepara para recibir un encuentro académico y profesional de primer nivel. Los próximos 14 y 15 de octubre se llevarán a cabo las Jornadas Internacionales de Transporte y Movilidad , un espacio de debate, análisis y transferencia de conocimientos que reunirá a reconocidos referentes, académicos e investigadores del ámbito provincial, nacional e internacional.

El encuentro es organizado de manera conjunta por la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña (EICAM) y el Departamento de Ingeniería Civil , ambos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , en colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan . Esta alianza estratégica busca generar un marco técnico riguroso para discutir las transformaciones profundas que atraviesa la infraestructura vial, la logística urbana y la movilidad sustentable.

Durante el encuentro se abordarán los grandes retos del sector, desde la electromovilidad y la inteligencia tecnológica hasta la logística minera y ferroviaria.

A lo largo de dos intensas jornadas de trabajo, los conferencistas abordarán problemáticas clave y tendencias globales adaptadas a las realidades locales y regionales. Entre los tópicos principales se destacan:

Las disertaciones estarán distribuidas durante ambos días en doble turno: por la mañana de 9:30 a 12:30 h y por la tarde de 17,30 a 19,30.

Miércoles 14 de octubre de 2026

Las actividades darán inicio a las 9,30 con la exposición de Paula Cerutti Passoni, quien disertará sobre "Electromovilidad y transición energética". A continuación, a las 10,30, Daniel Bortolín presentará la ponencia "Uso de software de modelación para la planificación en el transporte y la toma de decisiones: importancia de los estudios de demanda". El bloque matutino cerrará a las 11,30 con la participación de Gustavo A. Trigo, con la exposición titulada "El ferrocarril en San Juan, historia y perspectivas de desarrollo futuro".

En la jornada vespertina, las exposiciones se reanudarán a las 17,30 de la mano de Silvia Sudol, quien abordará el tema "Pasos fronterizos: Ejes de la conectividad". Finalmente, a las 18,30, Gustavo Pastor compartirá la conferencia "Integración territorial y movilidad: la experiencia del Área Metropolitana de Mendoza".

Jueves 15 de octubre de 2026

La segunda jornada comenzará a las 9,30 con la disertación de Marcelo Molina sobre la "Situación actual del transporte en San Juan, el cambio normativo y expectativas de desarrollo". Posteriormente, a las 10,30, Alfredo García brindará una conferencia sobre "Cómo preparar progresivamente las redes existentes para los vehículos automatizados y conectados". A las 11,30, Aníbal Altamira desarrollará la presentación "El transporte y la minería del cobre en San Juan", un tema clave para la matriz económica provincial.

Durante la tarde, a las 17,30, Germán Bussi presentará la charla "La experiencia e implementación del Metrobus en el AMBA". El cierre del evento estará a cargo de Henry Hernández Vega, quien a las 18,30 h expondrá sobre las "Aplicaciones de herramientas estadísticas para tratar de comprender mejor fenómenos complejos en ingeniería vial".

Información e inscripciones

El encuentro está dirigido a ingenieros, profesionales de la construcción, planificadores urbanos, docentes, estudiantes universitarios y público interesado en el desarrollo de la movilidad y el transporte.