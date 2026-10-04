    • 4 de octubre de 2026 - 11:35

    San Juan exportó sus historias y su cultura a la Feria del Libro de Mendoza

    Escritores del Sol volvió a participar del tradicional encuentro mendocino. Se presentó “El Tango en San Juan”, una obra que rescata la historia y la presencia del género en la provincia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las voces de San Juan volvieron a hacerse escuchar en Mendoza. Un año más, Escritores del Sol dijo presente en la Feria del Libro de Mendoza y llevó hasta tierras mendocinas historias, investigaciones y producciones literarias nacidas en la provincia.

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    La participación se desarrolló en el Complejo Julio Le Parc, escenario que durante la feria reunió a escritores, artistas y lectores en una programación que superó las 200 presentaciones de libros y que contó con reconocidas figuras del ámbito nacional.

    El grupo sanjuanino, encabezado por su presidenta Miriam Fonseca, aprovechó el encuentro para mostrar parte del trabajo que sus integrantes vienen desarrollando y, al mismo tiempo, abrir una ventana para que la literatura local pueda trascender las fronteras provinciales.

    Entre las actividades se destacó la disertación del profesor Ernesto Contreras y Camilo Agüero, además de la participación de Estela Escobar, quien presentó sus cuentos destinados al público infantojuvenil.

    La diversidad de propuestas dejó en claro que dentro de Escritores del Sol conviven diferentes géneros, estilos y miradas. Desde investigaciones vinculadas con la historia y la cultura hasta relatos pensados para los más chicos.

    Un libro que recupera la historia del tango sanjuanino

    Uno de los momentos centrales de la participación sanjuanina fue la presentación de “El Tango en San Juan”, una investigación realizada por Miriam Fonseca, Rosa Montiveros y Alejandra Villagra Berrocá.

    La obra propone recuperar las huellas que dejó el tango en la provincia y reconstruir parte de la historia de una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad argentina.

    Pero la presentación no quedó solamente en las páginas del libro. La palabra se encontró con la música de la mano de Mariana Narváez, ganadora este año del Festival de Tango de La Falda.

    Su participación le puso voz y música a la propuesta y permitió que el público no sólo conociera la investigación sobre el tango sanjuanino, sino que también pudiera disfrutarlo desde su expresión artística.

    San Juan, más allá de sus fronteras

    La Feria del Libro de Mendoza volvió a convertirse así en un espacio de encuentro entre distintas expresiones culturales. Literatura, poesía, música y teatro compartieron protagonismo durante un evento que convocó a escritores y artistas de diferentes lugares.

    Entre las figuras destacadas estuvo también Víctor Heredia, junto a otros referentes de la cultura nacional.

    En ese escenario, la presencia de Escritores del Sol tuvo un significado especial para la delegación sanjuanina. No se trató solamente de presentar libros, sino de generar un intercambio con lectores, escritores y artistas de otras provincias.

    La propuesta, impulsada a través de las Bibliotecas Populares de San Juan y Cultura de Mendoza, permitió que las producciones de los escritores sanjuaninos encontraran nuevos lectores y espacios para ser escuchadas.

    Para Escritores del Sol, volver a participar de la Feria del Libro de Mendoza representa también una manera de seguir tendiendo puentes culturales. Llevar las letras sanjuaninas más allá de los límites de la provincia, compartir historias y mostrar investigaciones propias es, en definitiva, otra forma de mantener viva la identidad cultural de San Juan.

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