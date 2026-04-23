    • 23 de abril de 2026 - 07:47

    San Juan impulsa la formación en comercio exterior con más de 90 nuevos diplomados

    Se trata de egresados de programas estratégicos impulsados por el Gobierno provincial junto a universidades e instituciones locales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan avanzó en su política de fortalecimiento del comercio exterior con la entrega de certificados a 98 profesionales formados en programas clave para la internacionalización de empresas locales.

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    En total, 33 egresados completaron el Programa de Formación de Formadores en Comercio Exterior, mientras que otros 65 obtuvieron su diplomatura en Gestión Estratégica de los Negocios Nacionales e Internacionales. Ambas iniciativas fueron impulsadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Internacional.

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    Los programas se desarrollaron en articulación con la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, el Instituto Superior de Formación Técnica Ullum y la Biblioteca Franklin, consolidando un trabajo conjunto entre el ámbito académico y el sector productivo.

    Desde el Ejecutivo destacaron que estas capacitaciones buscan fomentar la creación y el desarrollo de pymes exportadoras (pymex), con el objetivo de incrementar el ingreso de divisas y generar empleo genuino en la provincia.

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    El acto, realizado en la sede de la Biblioteca Franklin, incluyó además la presentación y firma de una carta de intención para la implementación del programa “DIVERPYMEX”, una propuesta de la Fundación Banco Credicoop destinada a brindar herramientas para la promoción y fortalecimiento de exportaciones. La iniciativa fue presentada por su presidente, Eduardo Ciancio.

    La actividad contó con la participación de autoridades provinciales, referentes académicos y representantes del sector empresarial, quienes coincidieron en la importancia de seguir impulsando la formación y el desarrollo de capacidades para mejorar la competitividad de San Juan en los mercados internacionales.

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