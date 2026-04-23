San Juan impulsa la formación en comercio exterior con más de 90 nuevos diplomados

El Gobierno de San Juan avanzó en su política de fortalecimiento del comercio exterior con la entrega de certificados a 98 profesionales formados en programas clave para la internacionalización de empresas locales.

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En total, 33 egresados completaron el Programa de Formación de Formadores en Comercio Exterior, mientras que otros 65 obtuvieron su diplomatura en Gestión Estratégica de los Negocios Nacionales e Internacionales. Ambas iniciativas fueron impulsadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Internacional.

Los programas se desarrollaron en articulación con la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, el Instituto Superior de Formación Técnica Ullum y la Biblioteca Franklin , consolidando un trabajo conjunto entre el ámbito académico y el sector productivo.

Desde el Ejecutivo destacaron que estas capacitaciones buscan fomentar la creación y el desarrollo de pymes exportadoras (pymex), con el objetivo de incrementar el ingreso de divisas y generar empleo genuino en la provincia.

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El acto, realizado en la sede de la Biblioteca Franklin, incluyó además la presentación y firma de una carta de intención para la implementación del programa “DIVERPYMEX”, una propuesta de la Fundación Banco Credicoop destinada a brindar herramientas para la promoción y fortalecimiento de exportaciones. La iniciativa fue presentada por su presidente, Eduardo Ciancio.

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales, referentes académicos y representantes del sector empresarial, quienes coincidieron en la importancia de seguir impulsando la formación y el desarrollo de capacidades para mejorar la competitividad de San Juan en los mercados internacionales.