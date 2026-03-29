    • 29 de marzo de 2026 - 20:44

    San Juan: marzo se despide con calor intenso y abril arranca con temperaturas más agradables

    La máxima alcanzará los 36°C en el cierre del mes, pero desde el miércoles se espera un descenso progresivo de la temperatura.

    Plaza 25 de Mayo.

    Plaza 25 de Mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cierre de marzo estará marcado por altas temperaturas en San Juan, con jornadas típicamente veraniegas que anticipan un cambio gradual en las condiciones del tiempo hacia el inicio de abril.

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    El lunes 30 de marzo, la máxima ascenderá hasta los 35°C mientras que la mínima caerá hasta los 23°C. El cielo estará algo a parcialmente nublado y el viento provendrá del sector sur.

    • Máxima: 35°C
    • Mínima: 23°C
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    Pron&oacute;stico en San Juan

    Pronóstico en San Juan

    Según el pronóstico, el martes 31 de marzo será el día más caluroso del período, con una temperatura máxima que alcanzará los 36°C y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones y el viento soplará leve a moderado del noroeste y rotará al sudeste.

    • Máxima: 36°C
    • Mínima: 24°C
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    Pron&oacute;stico en San Juan

    Pronóstico en San Juan

    A partir del miércoles 1 de abril comenzará a notarse un leve descenso térmico. Si bien el cielo seguirá parcialmente nublado, la máxima bajará a 30°C, marcando el inicio de un cambio hacia condiciones más templadas.

    • Máxima: 30°C
    • Mínima: 23°C
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    Pron&oacute;stico en San Juan

    Pronóstico en San Juan

    El jueves 2 de abril continuará esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 22°C y 27°C, acompañado de viento del sector sur que favorecerá el alivio térmico.

    • Máxima: 27°C
    • Mínima: 22°C
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    Pron&oacute;stico en San Juan

    Pronóstico en San Juan

    En tanto, el viernes 3 de abril se presentará con mayor nubosidad y una mínima de 19°C, manteniendo máximas en torno a los 27°C. Además, se prevé un aumento en la intensidad del viento hacia la tarde y la noche.

    • Máxima: 27°C
    • Mínima: 19°C
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    Pron&oacute;stico en San Juan

    Pronóstico en San Juan

    Para el sábado 4 de abril, la máxima ascenderá hasta los 29°C mientras que la mínima llegará 20°C. El cielo estará mayormente nublado y el viento arrancará del sur y rotará hacia el este.

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    Pron&oacute;stico en San Juan

    Pronóstico en San Juan

    De esta manera, la provincia se despide de marzo con calor intenso y le da la bienvenida a abril con un ambiente más agradable y acorde a la transición hacia el otoño.

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