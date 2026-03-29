San Juan: marzo se despide con calor intenso y abril arranca con temperaturas más agradables

El cierre de marzo estará marcado por altas temperaturas en San Juan , con jornadas típicamente veraniegas que anticipan un cambio gradual en las condiciones del tiempo hacia el inicio de abril .

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El lunes 30 de marzo , la máxima ascenderá hasta los 35°C mientras que la mínima caerá hasta los 23°C. El cielo estará algo a parcialmente nublado y el viento provendrá del sector sur.

Según el pronóstico, el martes 31 de marzo será el día más caluroso del período, con una temperatura máxima que alcanzará los 36°C y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones y el viento soplará leve a moderado del noroeste y rotará al sudeste.

A partir del miércoles 1 de abril comenzará a notarse un leve descenso térmico. Si bien el cielo seguirá parcialmente nublado, la máxima bajará a 30°C, marcando el inicio de un cambio hacia condiciones más templadas.

El jueves 2 de abril continuará esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 22°C y 27°C, acompañado de viento del sector sur que favorecerá el alivio térmico.

Máxima: 27°C

Mínima: 22°C

smn02042026 Pronóstico en San Juan

En tanto, el viernes 3 de abril se presentará con mayor nubosidad y una mínima de 19°C, manteniendo máximas en torno a los 27°C. Además, se prevé un aumento en la intensidad del viento hacia la tarde y la noche.

Máxima: 27°C

Mínima: 19°C

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Para el sábado 4 de abril, la máxima ascenderá hasta los 29°C mientras que la mínima llegará 20°C. El cielo estará mayormente nublado y el viento arrancará del sur y rotará hacia el este.

smn04042026 Pronóstico en San Juan

De esta manera, la provincia se despide de marzo con calor intenso y le da la bienvenida a abril con un ambiente más agradable y acorde a la transición hacia el otoño.