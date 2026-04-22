San Juan, Mendoza y San Luis sellan alianza para reforzar controles laborales en Cuyo

En un paso clave hacia la integración regional, los gobiernos de San Juan, Mendoza y San Luis firmaron un Convenio Marco de Cooperación en materia laboral , con el objetivo de optimizar controles, promover el empleo registrado y unificar criterios de fiscalización.

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El acuerdo fue suscripto en territorio mendocino por autoridades del Ministerio de Gobierno de San Juan, junto a sus pares del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza y el Ministerio de Gobierno de San Luis. Tendrá una vigencia de dos años y establece un marco permanente de cooperación institucional para fortalecer las políticas laborales en la región de Cuyo.

Entre los principales ejes, se destaca la articulación de operativos inspectivos conjuntos o simultáneos, el intercambio de información sobre empleadores y establecimientos, y la unificación de protocolos técnicos. Estas medidas apuntan especialmente a sectores con alta movilidad interprovincial de trabajadores, como el ámbito rural y las economías regionales.

El convenio también prevé acciones específicas en zonas limítrofes, donde se registra la presencia de trabajadores migrantes y temporarios. En ese contexto, las provincias se comprometieron a reforzar controles, promover la registración laboral y desarrollar campañas de difusión sobre derechos, con especial foco en prevenir situaciones de trabajo infantil, forzoso o en condiciones irregulares.

Otro de los puntos centrales es el intercambio de información técnica y estadística para mejorar la eficacia de las políticas públicas, así como la implementación de herramientas tecnológicas que permitan un flujo de datos ágil y seguro entre las jurisdicciones.

Además, el acuerdo contempla instancias de capacitación y formación para equipos inspectivos y personal administrativo, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y compartir buenas prácticas.

Para garantizar su implementación, se creará un Comité de Enlace Interjurisdiccional que tendrá a su cargo la coordinación de acciones, el seguimiento de avances y la propuesta de nuevas líneas de trabajo conjunto. No se descarta que la iniciativa se amplíe a otras provincias de la región.

Del acto participaron funcionarios de las tres jurisdicciones, entre ellos la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, junto a representantes de las áreas de trabajo y políticas laborales de cada provincia.

Desde la cartera sanjuanina destacaron que el convenio permitirá mejorar la calidad del empleo, fortalecer la cooperación regional y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente en toda la región de Cuyo.