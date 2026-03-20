San Juan: qué servicios funcionarán y cuáles no, los feriados del lunes 23 y martes 24

El próximo lunes 24 de marzo es feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, jornada en la que se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar. Como consecuencia, en San Juan habrá cambios en el funcionamiento de los servicios .

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* Comercio: la Cámara de Comercio de San Juan informó que se sugirió que los locales permanezcan cerrados el 24 de marzo mientras que el lunes 23 recomendaron que abran con normalidad.

* Bancos: las entidades bancarias estarán cerradas y sólo se podrá operar a través de los cajeros automáticos.

* Administración pública: no habrá servicio lunes 23 y martes 24.

* Escuelas: sin asistencia ambos días

Abrirán con normalidad

Shopping

Supermercados

Sector gastronómico

Por qué es feriado el 24 de marzo en Argentina: qué ocurrió en 1976

El 24 de marzo es un día que invita a repasar una época de la historia argentina. El próximo feriado del calendario argentino se acerca, y será este domingo 24 de marzo, día en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Este día marca un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la dictadura cívico-militar-eclesiástica, la más sangrienta de la historia del país y que dejó al menos 30.000 desaparecidos. Todos los motivos, sus razones y el espíritu del día.

Orígenes y significado del Día Nacional de la Memoria

La fecha del 24 de marzo fue establecida como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en 2002, mediante la Ley 25.633. Este día conmemora a todas las personas que fueron víctimas del proceso iniciado en 1976 y busca mantener viva la memoria de aquellos oscuros años de la historia argentina.

Si bien este feriado es de suma importancia para la memoria colectiva del país, no implica un fin de semana largo, ya que se trata de un feriado inamovible. Para aquellos que buscan un descanso extendido, deberán esperar hasta Semana Santa 2024.