San Juan rinde tributo al Papa Francisco en el primer aniversario de su partida

Del martes 21 al domingo 26 de abril, la Iglesia Catedral desarrollará actividades especiales junto a distintos sectores de la feligresía local. El Padre Andrés Riveros brindó detalles.

El Papa Francisco será el faro de las actividades programadas a un año de su fallecimiento.

La Iglesia Catedral de San Juan iniciará este martes una semana de actividades especiales para conmemorar el legado del Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento. El programa, que se extenderá hasta el domingo, busca movilizar a la comunidad sanjuanina mediante oraciones, gestos solidarios y reflexiones sobre sus enseñanzas.

Sobre el significado de este aniversario, el Padre Andrés Riveros señaló que “hay huellas que el tiempo no logra borrar, sino que se profundizan con el paso de los meses. El sacerdote expresó que la propuesta de la Catedral es invitar a los fieles no solo a recordar a Francisco, sino a volver a sentir su presencia. "Esta ‘Semana de Homenaje" es mucho más que una agenda de eventos, es un abrazo colectivo de una comunidad que se reconoce en sus palabras y se moviliza por sus gestos”, dijo a DIARIO DE CUYO.

En relación con los ejes de las jornadas, el referente de la Catedral destacó que la propuesta busca recorrer un camino de gratitud y de reflexión, desde el rol de la mujer hasta el "hacer lío" de los jóvenes. Además, el Padre Riveros comentó que es emocionante ver cómo cada día está dedicado a quienes el Sumo Pontífice puso en el centro, tales como los pobres, las familias y quienes habitan las periferias. Asimismo, explicó que el programa “respira la esencia de un hombre que enseñó a la Iglesia a mirar a los ojos y a no tener miedo de la ternura”.

Finalmente, el sacerdote invitó a cada vecino a sumarse para redescubrir un mensaje de esperanza que sigue guiando los pasos de la comunidad. “Francisco nos pidió que rezáramos por él y hoy San Juan le responde con el compromiso de mantener viva su llama”, concluyó.

Un año de la partida a la Casa del Padre El Papa Francisco falleció el lunes 21 de abril de 2025 a la edad de 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano.